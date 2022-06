Terrible realidad del sector salud que continúa a la deriva.

Ayer se entrevistó al subdirector del hospital, médico ginecólogo Galo Gastelú.

“Primero debemos tener el estudio técnico para identificar los problemas a solucionar” mencionó.

También mencionó que se adeuda 4 meses a las enfermeras del 4to. turno de hemodiálisis.



El mencionado galeno por estos días está encargado de la dirección del establecimiento de salud, debido a que el director Miguel Bacca Pinto, ha solicitado licencia.

Pese a ser feriado se le ubicó en su oficina para preguntarle sobre el por qué la empresa “Oxígeno Iquitos” estaba dejando balones llenos de ese elemento en el hospital, si se supone el nosocomio contaba como con 4 plantas, más la red empotrada que distribuye oxígeno a los pacientes ubicados en diversos pisos del centro hospitalario.

“En estos momentos no tenemos la capacidad para la demanda que requiere el hospital y también nos solicitan de otros hospitales. Lo que corresponde hacer es un estudio técnico de la capacidad productora de cada planta que tenemos en la institución.

Y no solo de la capacidad productora para envases, sino de la distribución en red que tiene que llegar a diferentes áreas del hospital y que en estos instantes no está llegando. La capacidad del motor me parece que no es la adecuada para tal producción que señalaban, eso ha generado una pérdida de capacidad básica con la que llegó” respondió Gastelú.

¿Hablamos de la planta donada por el Vicariato?

-En general. Está la planta original, otra del Vicariato y una que gestionó el gobierno regional y que no están funcionando. Pienso que el problema radica en la capacidad del motor. También en la red eléctrica, la capacidad de los cables que tienen que distribuir la energía para generar el oxígeno. Un problema de sistema propio de la planta y otro es el problema en la red, en la capacidad de distribución que tiene.

No se ha instalado ninguna de esas plantas de oxígeno con esos análisis que se requieren para la demanda hospitalaria. Tenemos la red, pero me parece que no se ha hecho un cálculo adecuado para la capacidad que señala su nacimiento en cada planta. Entonces ahí hay insuficiencias en diferentes partes del sistema.

¿Y qué harán?

-Dentro de la elaboración de nuestro plan anual para el año 2023 vamos a realizar este estudio para tener una idea a ver si lo podemos llevar a la potencia adecuada para la producción de estas tres plantas y luego la distribución. Primero debemos tener el estudio técnico, por ahora no podemos identificar cuáles son los problemas. Se ha hecho el mantenimiento respectivo con las mismas empresas que han instalado las máquinas, pero falta ajustar algunos elementos del sistema.

¿O sea, en estos instantes no distribuyen oxígeno por la red que está empotrada y lleva oxígeno a los pacientes que están en las camas del hospital?

-No, no va. Estuvo en un momento en situación de prueba a ver hasta dónde llegaba y si llegaba con la pureza permitida. Pero aún no se ha logrado concretar.

Realmente se pensaba que estaban funcionando las plantas propias ¿deben estar gastando mucho en la compra de oxígeno a esa empresa?

-Sí, pero no tenían la capacidad ideal que se creía. La atención de oxígeno la financia el SIS.

¿O sea, esta empresa gana mucho dinero, cuando se pensaba que con todas las plantas del hospital regional ya se estaba abasteciendo la demanda?

-Lo que se necesita es ver el plan de mantenimiento anual para el año 2023, en el presente año 2022. Aprovechando el segundo semestre que está cerca y así elaborar el plan del estudio técnico de la planta de oxígeno para hacer un cálculo que es lo que nos falta en base a nuestra demanda. Una vez con ese presupuesto para el año, se puede direccionar la instalación adecuada.

CALDERO SIN ARREGLAR.

Igual se le preguntó el por qué hasta la fecha, solo viene funcionando un caldero en la casa de fuerza del hospital regional.

“No solo le faltan algunos componentes, también tiene problemas en la red de distribución que tiene 40 años. Este año también se quiere arreglar parte de la red de vapor con el poco presupuesto para mantenimiento en aparatos electro mecánicos.

Este semestre se tiene que elaborar, diseñar, dentro de una estructura el arreglo del caldero. Toda la casa de fuerza del hospital tiene que ser repotenciada, es insuficiente para la demanda que tenemos” declaró.

¿Y usted no cree que, en vez de pensar en la construcción de un hospital nuevo, se debe potenciar este?

-Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, siempre y cuando nos ordenemos, hagamos el diagnóstico adecuado. Cualquier gestión hará gastos tratando de solucionar los problemas emergentes, pero no tendrá proyección.

Este año en la gestión hemos priorizado la refacción del pabellón de infectología y consultorios externos. Más desagüe y pintado. En el mes de julio estaremos sacando un proceso para arreglar todo el techo y el drenaje de agua pluviales de consultorios externos y emergencia.

De otro lado. Se piensa que habría negociados con los laboratorios particulares que rodean al hospital para beneficiarlos ¿por qué no hay insumos en el laboratorio del hospital regional?

-Pronto estaremos sacando un proceso para insumos de farmacia y laboratorio. Cabe resaltar que el sistema estatal establece periodos como: apertura, se inscriben las empresas, evaluaciones para ver si cumplen con las bases y luego la adjudicación.

La gestión está totalmente identificada con la atención de sus pacientes motivo por el cual se están haciendo estos procesos grandes para contar con insumos de farmacia y laboratorio. A fin de mes se debe estar adjudicando.

Hay el cuarto turno de hemodiálisis a cuyos trabajadores les deben 4 meses ¿qué ha pasado?

-El cuarto turno se desarrolla de 8 a 12 de la noche. Tenemos problemas de presupuesto para cumplir con ellos. Se les adeuda algunos meses y ya se ha hecho gestiones ante el gobierno regional, a fin que se nos haga un aporte en efectivo y cancelar al personal.

Lo que pasa es que el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL), no paga las horas trabajadas para recursos humanos, entonces el hospital con sus recursos debe atender el pago. En vista que este año no hay un marco presupuestal adecuado, se han hecho gestiones y FISSAL ha convocado horario para que los pacientes sean atendidos en una clínica de hemodiálisis.

(Luz Marina Herrera Lama).