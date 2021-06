Planta de oxígeno de Requena lleva semanas sin ser instalada

Población teme no estar abastecida de oxígeno medicinal ante un posible rebrote de contagios Covid.



Pese a que la población de Requena lleva varios días insistiendo en la instalación de la planta de oxígeno que fue adquirida y envidad por el Gobierno Regional de Loreto, esta aún se mantiene inoperante y almacenada en un espacio que no cuenta con las dimensiones necesarias.

La infraestructura destinada para la planta es un espacio reducido que se encuentra adyacente a la morgue del Centro de Salud, que no es suficiente para contener las 7 partes que componen la maquinaria. Sin embargo, ante ello las autoridades en representación del Gobierno Regional anunciaron una ampliación que debía terminar a finales de mayo.

Además, al cierre de esta edición y según fuentes de la provincia, estos trabajados de ampliación solo consistieron en el levantamiento de dos columnas, que no es suficiente para garantizar un establecimiento con óptimas condiciones para el funcionamiento de la planta de oxígeno.

Dato: LA provincia de Requena lleva 16 días sin presentar hospitalizados por Covid-19 en el Centro de Salud o que requieran ser evacuados a Iquitos. A pesar de ello, la población teme quedar desabastecida de oxígeno medicinal ante un repunte de casos, tal y como sucedió en la segunda ola.

El espacio destinado a la planta de oxígeno de Requena no cuenta con las dimensiones necesarias.