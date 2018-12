PJ administró justicia a favor del pueblo

*Ayer la Sala Penal Liquidadora emitió dos sentencias condenatorias contundentes.

*Una contra un ex policía que mató a su esposa a quien le dieron 18 años de pena privativa efectiva.

*Y la otra, esperada por más de una década, que condenó a prisión a cuatro ex funcionarios del gobierno regional de Loreto y a un constructor, por el caso denominado “Mercado Modelo”.

*Ambos casos demuestran que cuando la justicia se administra ajustada a Ley, se puede llegar a sentencias claras.

*El poder judicial este 2018 ha cerrado con “Broche de Oro” ambos casos, devolviendo la expectativa a la población en que tarde o temprano, la justicia llega.

Todo el ambiente de la Sala Penal Liquidadora, estuvo lista a las 3 y 30 de la tarde para la lectura de sentencia contra varios imputados por el ministerio público en el caso denominado “Mercado Modelo”. Incluso, se contó con pantalla gigante que retrasmitía el evento, así como micrófonos que permitían un mejor entendimiento de los hechos.

El primero en ingresar fue el Dr. Christian Rojas, seguido del Dr. Carlos Amoretti, presidente de la sala mencionada, para finalmente ingresar la Dra. Carol Retiz Pereyra. La sala estuvo más concurrida que nunca, prensa y familiares de los imputados, así como abogados. Luego hubo un letargo debido a que todos los abogados tuvieron que firmar actas de la audiencia anterior.

Al concluir, el Dr. Carlos Amoretti, procedió a dar lectura a la sentencia. Absolviendo a la mayoría de imputados entre ex funcionarios que no habrían tenido mayor participación en el delito de colusión, así como a la totalidad de los ex consejeros regionales.

Entre ellos, Luis Alberto Sánchez Alvarado, Lourdes VanHeurk de Romero, Héctor Minguillo Chanamé, Hilmer Yahuarcani Canaquiri, Wilder Tuesta Vílchez, Francisco Grippa Jochamowitz, Manuel García Guerrero, Fernando Lazo Ríos, Manuel Perea Zumaeta, José Luis Alegría Méndez, Welder Miranda Zamora.

CONDENANDO al ex presidente regional: Robinson Rivadeneyra Reátegui y al constructor representante de la empresa Construkselva Jorge Rolando Cabrera Salvatierra, a seis años de pena privativa de la libertad efectiva. Así como a Gustavo Vásquez Vásquez y Jorge Ocampo Santillán, a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva. Más una reparación civil de 3 millones 500 mil soles (que deberán pagar de manera solidaria) e inhabilitación por tres años.

A la lectura de sentencia asistió Robinson Rivadeneyra, por lo que al concluir la misma, fue el único que los miembros de la policía pudieron colocarle las esposas y llevarlo a la carceleta del poder judicial, para de ahí ser trasladado al penal. Para los tres restantes, se mencionó que de inmediato quedan con orden de captura a nivel nacional a fin que luego sean trasladados al penal que designe el INPE.

Jorge Tulio Ocampo y Raúl Pineda, fueron absueltos del delito de falsificación y uso de documento público. La fiscalía acusó a los principales imputados, hoy condenados contundentemente por la sala penal liquidadora al haberse convencido en gran parte de la acusación del ministerio público; de haber defraudado al Estado/gobierno regional de Loreto, con ocasión del proceso de selección y otorgamiento de la Buena Pro del proyecto: “Mejoramiento del Mercado Modelo Tres de Octubre, ampliación” a favor del Consorcio Mercado Modelo, habiéndose incurrido en irregularidades en dicho proceso cuando la viabilidad del mismo había sido deshabilitada por el ministerio de economía y finanzas.

Y bajo esas condiciones, continuaron con la celebración del contrato, contratándose con un monto superior al valor referencial fijado en 29´843 mil soles. A 32´016 mil soles, incrementándose hasta un 7.28% del valor referencial primigeniamente establecido en las bases del proceso, existiendo una diferencia de 2´173 mil soles.

A pesar -según el ministerio público- que las bases indicaban que las ofertas económicas para ser válidas no deberían ser inferiores al 95% del valor referencial, ni mayores al valor referencial. “Defraudación al Estado que se materializó con el pago del adelanto del 10% del valor referencial incrementado correspondiente a la suma de 3´201,658 soles, a favor de la contratista Consorcio Mercado Modelo, así como al pago de la suma de 1´320 mil soles a favor de la OEI, por llevar a cabo el mencionado proceso de selección”, puntualizó la fiscalía.

SENTENCIA DRÁSTICA.

Los integrantes de la sala penal habrían llegado a la convicción del delito de colusión, al haber captado los hechos narrados durante todo el proceso del caso mercado modelo, el mismo que se quebró cinco veces y que ayer, gracias a dicha sala penal liquidadora, no se quebró y avanzó con celeridad hasta llegar a una sentencia final. La misma que lógicamente ha sido apelada por los abogados defensores de los sentenciados.

Se le acusó al constructor que mediante carta de fecha 22 de diciembre 2006, recepcionada por la gerencia regional de infraestructura el 27 de diciembre del mismo año, entregó la documentación exigida, relacionada con la licitación pública de la obra en cuestión solicitando firmar el contrato de obra. Ese mismo día 27 de diciembre de 2006, se firma el contrato; sin embargo, dicho contrato no contaba con los visados de las gerencias correspondientes, ni con el informe previo sobre la conformidad de documentos presentados por la contratista.

Siendo que el indicado informe recién fue elevado por el procesado Víctor Perea Zumaeta, en su condición de subgerente de obras, mediante oficio 464-2006 del 28 de diciembre de 2006 en el cual comunicó al co-procesado Jorge Ocampo Santillán, en su condición de gerente de infraestructura que el consorcio mercado modelo, con las bases estipuladas y que adjuntó los documentos.

Pese a ello, el contrato fue suscrito por el entonces presidente del Gorel, sin haber contado con el informe sobre la conformidad de la documentación presentada por la contratista. Firmó contrato pese a que tendría conocimiento que el MEF había deshabilitado el proyecto, hecho comunicado desde la Municipalidad de Maynas, con quien tenía el convenio para la construcción del mercado modelo.

Cabe indicar que el ministerio público (2da. Fiscalía Superior Penal de Loreto a cargo de tres fiscales, doctores, Julio Arriarán, Alberto Gallo y Gustavo Díaz, quienes sustentaron su acusación de manera firme) había pedido 9 años de pena privativa de la libertad para varios, y 16 años para dos imputados y una reparación civil de 5 millones de soles. Sin embargo, no se logró la pena completa, han sido menos años y menos monto de la reparación civil, por lo que apelarán el fallo.

POLICÍAS ESPERARON A ROBINSON.

Minutos antes que concluya la lectura de sentencia condenatoria, se pudo ver el ingreso de efectivos policiales a la sala penal, lo que era un indicativo que uno de los presentes sería llevado a la carceleta y luego al penal de varones de Iquitos. Fue el ex presidente regional de Loreto Robinson Rivadeneyra Reátegui, quien al ser consultado por los periodistas al bajar las escaleras esposado, expresó que todo era un abuso de la justicia y que se seguiría defendiendo.

Así concluyó uno de los casos más investigados en el poder judicial (más de una década), se ha sellado una etapa siendo que de ahora en adelante las nuevas autoridades podrían llevar a “buen puerto” un proceso de licitación para que empresas diversas participen de manera honesta y transparente.

Todo a fin que el pueblo de Iquitos (en este caso) cuente con un mercado presentable y no sobrevalorado. Ayer se hizo justicia a favor del pueblo, ojalá y así continúe el poder judicial en los próximos años, por el bien de la región Loreto que sigue devastada por la corrupción.