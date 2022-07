Vecinos de Punchana piden inmediata solución.



Los vecinos y vendedores ubicados en la Avenida la Marina a la altura del kilómetro 4.5, sector de Nanay en el distrito de Punchana. Expresaron su malestar debido a las pistas de la vía que se encuentran en mal estado y dificultan el tránsito en el lugar, que además, tiene módulos de vendedores ubicados a su alrededor.

La señora Ines Meléndez, vecina del sector, indicó que de por si ya los módulos construidos en el lugar ocupan casi la mitad de la pista, se suma el hecho de que los forados ocasionan que los vehículos tengan menos espacio, sobre todo en días feriados en los que el lugar cuenta con más visitantes.

“Se forma tráfico y además es peligroso porque la gente se puede accidentar, esas pistas deberían estar en buen estado pero no es así, hay huecos por todos lados y en días festivos la gente que viene no tiene ni por dónde pasar sin perjudicar su vehículo”, declaró.

Cabe resaltar que el día de ayer 28 de julio, el problema salió a relucir debido a que el sector de Nanay tuvo muchas visitas por parte de los ciudadanos. Tanto los vendedores de los módulos como los ambulantes, ubicaron sus puestos desde muy temprano. Algunos de ellos indicaron que se exponen a ser atropellados por los vehículos que pasan en el sector ya que no cuentan con espacio suficiente. (D.Rengifo)