Piso movido

Mientras nos acercamos a las elecciones congresales de este domingo 26 de enero de 2020, todavía se percibe el poco conocimiento sobre los candidatos y sus propuestas, a pesar del enorme esfuerzo desplegado en las presentaciones de ofertas electorales.

Si bien el ambiente se va calentando porque por lo menos la gente se ha empezado a preguntar por quién o cuál candidato o candidata va a votar, es insuficiente a pocos días de las elecciones para elegir a los parlamentarios.

Es necesario que los ciudadanos recuperen ese interés por el hecho de ejercer su poder ciudadano a través del voto. Y para lograrlo es muy simple, que todos motivemos, que seamos además los capacitadores voluntarios para enseñar cómo votar.

Esto de no familiarizarse con la Cédula de Sufragio para votar bien, tiene el mismo efecto de tensión como el escuchar a ciertos ciudadanos decir que decidirá su voto el mismo día de las elecciones.

Parece que el piso se mueve para el cumplimiento del ejercicio democrático a conciencia o como se dice también el Voto Informado. Y no es que no exista la información, lo que sucede más es la apatía de la gente producto de las malas prácticas políticas de quienes ejerciendo el poder han defraudado.

Se podrá revertir esto en apenas una semana, tenemos la esperanza que sí, que la conciencia de participar con mayor conocimiento del candidato se vaya contagiando cada vez más en las próximas horas.

En esto los medios de comunicación también jugamos un papel importante en la parte difusora y siendo la radio un medio inmediato y más persuasiva, puede significar un medio clave para el éxito de estas elecciones rumbo al Congreso de la República.

Lo que también tenemos que considerar son las propuestas legislativas que estén siendo asumidas por los candidatos por Loreto, y que las mismas apuntan a mejorar las bases legales que tienen que impulsar el desarrollo social, ambiental y económico de nuestra región.