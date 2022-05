La película “Piratas del Caribe” tuvo como protagonista a Jhonny Deep, que actualmente viene afrontando un juicio por violencia doméstica con su ex pareja Amber Heard, pero que antecede una denuncia por difamación y calumnia que el actor hizo contra Heard tras un escrito público de ella en la que se sintió acusado.

Esta sutil acusación le costó al acto problemas en su carrera como actor y pérdida de millones de dólares en sus ingresos. Ambos piden como reparación civil también montos millonarios. El tema es que como cualquier persona afrontan un juicio por presunta violencia familiar cuando vivían juntos.

Este caso nos está llevando a afrontar el tema de que la violencia no solamente viene de los hombres, sino de mujeres hacia los hombres y que muchos de estos no se animan por vergüenza a denunciar como debería de suceder, sin embargo, algo de situaciones de fricciones debe haberles pasado como cualquier pareja en el mundo.

Lo que pasa es que Heard también es apuntada con haber cometido infidelidad lo que fue el peso más fuerte para su ruptura, tras lo cual en el tiempo desde el 2016 han surgido graves acusaciones de su parte contra el famoso actor, como violación sexual, amenaza de muerte mientras la violentaba con un objeto (botella), que ha preocupado a la sociedad mundial.

Cuan importante es el tema de estar preparados tanto hombres como mujeres, para que cuando se den situaciones de violencia verbal o física, estas deben reportarse de inmediato a las autoridades competentes, sea para una terapia de recuperación si la pareja desea superar los incidentes o para defenderse legalmente en el entendido que la relación ya no tiene razón de seguir, por lo insoportable que pueda resultar la vida en común, y con mayor razón si haya hijos menores de por medio, necesitan ayuda profesional para no seguir afectándose como familia.

En este caso, una pareja que aparentemente estaba bien sin mayores problemas, estalla en un escándalo que las autoridades judiciales de Estados Unidos están tratando de llevar a la mayor profundidad para determinar el grado de responsabilidad de ambos ciudadanos. Y por supuesto las evidencias, que hasta el momento de los reportes mundiales sobre el tema no favorecen a Amber.

Más la tendencia es que un Deep agobiado por el engaño, está pasando a ser un símbolo para los hombres que son maltratados por mujeres, su caso, aseguran “es el principio de la justicia para los hombres golpeados” sea física o psicológicamente. “Millones de hombres se sienten identificados ante tanta aberración”, se puede leer en mensajes virtuales. Serán los jueces que le declaren culpable o inocente.