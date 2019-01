Fernando Herman Moberg Tobies

http://riendasciegas.wordpress.com

hmoberg@hotmail.com

@FernandoMobergT

Intentamos entender todo, de tener el control, de conocer cada detalle de lo que sucede en nuestro alrededor, pero cuando perdemos ese control, nos desconocemos, no nos entendemos aunque intentemos comprendernos.

En ocasiones los pensamientos se convierten en tempestades, como lluvias eléctricas que asustan y como vientos huracanados que nos alejan de los que queremos, pero también los pensamientos se convierten en días soleados y frescos que dan tranquilidad, sin sensaciones de presiones sociales que hacen que uno sienta por momentos lo mágico de lo que es la real libertad.

Nos sorprendemos de nosotros mismos, de nuestros aciertos y manías que se esconden, nos lamentamos hasta que se extingue el rencor y mejoramos hasta que olvidamos las promesas, y volvemos a caer sin querer, a tratar de comprender sin éxito, a remediar una herida más, a llenar lo que se abrió.

Buscamos respuestas, desesperados, algunos mostrando y otros callados, en más de un lugar y en más de una persona. Seguimos las señales que encontramos, si son buenas o malas eso no importa, seguimos las que aparecen, a veces llegan como consejos o como ideas propias después de pensar, de ver películas o después de escuchar una canción, aparecen después de leer o ver algo en la calle, otras llegan como respuestas después de ir a misa o después de acudir a una sesión de ayahuasca, aparecen como una visión o como sea que motive a uno a hacer algo, nos lanzamos siguiendo lo que aparece, si conseguimos algo positivo avanzamos, pero si llegamos a algo negativo nos detenemos hasta que se vaya el dolor, y después volvemos a empezar.

Nos envolvemos en pasiones que nos vuelven ciegos, se vuelen una cruz que no nos importa cargar hasta acabar crucificados, algunos se obsesionan con su trabajo por el dinero o prestigio, otros se obsesionan en sus relaciones sentimentales o amicales, y en algunos casos se obsesionan con cosas o hábitos, arrastramos nuestro espíritu puro y divino en un cuerpo salvaje y animal, y el resultado de esa fusión contradictoria para el bienestar completo del ser humano es lo que vemos en las noticias y en las calles: violencia en todas sus expresiones.

El amor y el odio son los brazos de la balanza de cómo vemos las cosas, si estamos en un lado habrán otros sentimientos y emociones que al final nos llevarán hacia el amor, aunque no entendamos el camino; mientras que si estamos en el lado del odio, nos mezclaremos con sentimientos y emociones que nos hunden y nos desvanecen de la felicidad, que es el equilibrio entre el amor y el odio, el pensar sin sentir, y el sentir sin pensar, el solo estar, paz, tranquilidad.

A veces somos ingratos hasta con nosotros mismos, nos herimos y en la desesperación golpeamos a quienes intentan protegernos. Aprendemos a usar el silencio ya que las palabras no son suficientes, el tiempo nos enseña aunque no queramos la lección y las cicatrices nos recuerdan los golpes no solo del cuerpo, sino del alma.

Suspiramos y esperamos convencidos, nos decepcionamos y volvemos a apostar, nos descarriamos y superamos, avanzamos pero perdemos, algo se queda y algo se va, por eso tratar de entender y comprender lo que nos pasa está más allá de lo humano y de lo divino conocido. Pero no debemos desistir, debemos insistir, seguir buscando las respuestas afuera y adentro, en la tierra, mar y cielo, forzando a nuestro cuerpo a evolucionar al nivel de nuestro espíritu, a dejar de usar sus instintos primitivos para ya pasar a la conciencia plena, que será nuestra liberación.

Continuamos con la Re-Evolución Amazónica en Hablemos Claro, de lunes a viernes a las 9.00 pm. por Amazónica de televisión-canal 2.