El país se está cayendo en pedazos y nadie hace nada para detenerlo, cada uno cuida su pedazo e intereses sin preocuparse por el total, un total quebrado, que no se desintegra aún por la suerte para los políticos, ya que hace rato estamos divididos como nación.

Nos matamos entre unos a otros de forma directa o indirecta, atacamos con nuestra animalidad primitiva que no la podemos superar a pesar del paso del tiempo y de la evolución por la cual vamos pasando. Destruimos por un tipo de placer enfermo escondido, utilizamos nuestro tiempo para desaparecer a algo o alguien con las manos o por encargos, y también destruimos siendo parte de la realidad de la que no podemos huir, consumiendo y contaminando, callando y dejándonos arrastrar por la corriente imparable de la sociedad.

Pero qué es la sociedad? Por qué su sistema es autodestructivo para las masas, para los que somos cantidad? Por qué solo unos cuantos mortales consiguen la pseudo tranquilidad, que es similar a poder económico? Por qué no logramos ver la diferencia entre ser humano natural y ser humano de sociedad? Por qué no dejamos de vivir como sociedad que genera esclavitud elegante, y por qué no volvemos a ser libres en la naturaleza?

Todas las respuestas son estrictas cuando se trata de darle libertad al hombre, el hombre tiene que servir a otros, sino no tiene lógica lo que hace; envenena sus sueños, acaba con su salud, aleja a su familia, se marchita sobreviviendo por migajas que su historia no cambia nada, no deja su legado más allá de pasar a ser el comentario por semanas para sus vecinos. El mundo se ha convertido en un juego de manipulaciones, que los pocos que lo llegan a comprender, pasan arrastrados al otro lado del sartén, al mango, que es más pequeño que del lado de donde se quema todo.

Los salvadores se vuelven la continuidad de lo que absorbe a la solución, cambian de versión de acuerdo a donde van llegando, moldeando el discurso y volviéndose fríos ante los recuerdos de donde vinieron. Los personajes o máscaras abundan en las relaciones sociales o amorosas, pasan desapercibidos y muchas veces ni nos logramos dar cuenta, nos dejamos engañar o manipular, que cuando despertamos, ya es tarde o a veces ya queda poca energía para volver a empezar.

Hay muchas soluciones que podrían darnos un impulso, podrían revivir al Perú muerto que no se pudre rápido por su grandiosa diversidad, pero esas soluciones ya fueron arrinconadas y desprestigiadas para no ser utilizadas por los que llegan a tener ideas de luz, los que sin esconder sus vacíos, porque somos una especie aún en proceso de evolución, los que son valientes de levantar su voz exponiendo sus heridas, son revolcados una y otra vez para que todo siga como está, sin avanzar, las críticas no disminuyen, la moralidad fingida no desparece, pero con todo eso la cosa mejora?

Olvidamos principios básicos de la naturaleza, como buscar el beneficio propio pero sin tratar de descuidar el aportar a otros, el egoísmo nos hace sentir insatisfechos todo el tiempo que no nos damos cuenta que podríamos sentirnos más contentos, y hasta felices sino dejáramos de ayudar sin esperar nada más que el placer de saber que estamos haciendo algo para contribuir al cambio, pues claro ya está que igual algo positivo vendrá si inviertes bien tu tiempo, sin excusas.

Nos cegamos por temporadas, nos bloqueamos que es casi imposible ver la salida, andamos distraídos golpeándonos una y otra vez, que el cansancio nos azota más y más, nos detenemos a esperar algo que nunca llega y si nos decidimos a seguir caminando sin destruir, puede que por ahí encontremos un hueco para respirar, para volver a volar, pero debemos perseverar, no nos queda otra, y así en algún momento uniéndonos a los demás que apuestan por trascender, logremos hacer algo por levantar el nombre de nuestro querido Perú.

