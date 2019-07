Pidió urgentemente construcción de albergue para niños y adolescentes en riesgo

Presidenta de la Junta de Fiscales de Loreto Dra. Elma Vergara, habló claro y fuerte frente a ministra de la mujer Gloria Montenegro.

Una solicitud que se espera tenga respuesta inmediata puesto qué en Loreto, muchos jóvenes son presa de drogas y abandono total.

Conocer de la muerte de una menor recluida en un albergue, causó una conmoción total en Loreto y el país. Así como un dolor e indignación general saber las circunstancias de cómo murió; tratando de escapar por el techo del “albergue” y de las manos de los cretinos que las tenían “presas” en el objetivo de ganar dinero a costa de sus vidas.

Sujetos que deberían estar ya en la cárcel, por haber empujado a la menor a ese destino fatal. La menor en esta vida fue violentada dos veces, primero por el hogar que conoció cuando nació y segunda, llegar a otra casa donde pensaba que las cosas desastrosas que había conocido en su corto existir, cambiarían. Sin pensar que más bien la llevarían a cortarle su aliento de manera eterna.

Igual, en las calles de Iquitos debido a la facilidad cómo venden la droga, se ve a niños, niñas, adolescentes, deambular noctámbulos, idos, perdiendo contacto con toda realidad, con una realidad que los lastima, que los hiere desde la punta de los pies. Que los mata de a poquitos o en tramos largos.

“Mi papá me ha botado de la casa porque no puedo recuperarme de las drogas, escribe eso en tu periódico ¿ya?” nos dijo un joven hace pocas noches. En la garganta y en el corazón se nos atragantó algo indescifrable, comparado únicamente a la muerte o pérdida de alguien muy querido. Pensamos dónde se podía llevar al joven y guapo menor para una recuperación sostenida. No encontramos respuesta.

Es por ello, que el último fin de semana al escuchar a la presidenta de la junta de fiscales de Loreto, Elma Vergara, hablar con fuerza ante la ministra de la mujer y todos los asistentes a conferencia; estuvimos totalmente de acuerdo con la solicitud para la inmediata construcción de un albergue para menores.

En Loreto, sendas comisiones de autoridades y otros, se han creado en impulsar ese objetivo. Hasta se han colocado “primeras piedras” por terrenos ubicados por la carretera Iquitos/Nauta. De eso, hace dos décadas. No hay nada. Como si los niños que caen en alcoholismo y drogas, no merecieran ser recuperados. O dejando que las fatales ONG hagan esas captaciones para sacar dinero en vez de fortalecerlos.

Los niños botados y maltratados en sus casas, empiezan en la calle cuidando moto, lavando lunas de carros, limpian zapatos etc. Lo que les permite comprar sus ketes y luego volar hacia “el otro lado de la luna”. Allá donde la gente que se supone los quiere, no logra penetrar para seguir rompiéndoles el corazón.

Poco a poco la droga les va dejando marcas profundas en su organismo, hasta que mueren totalmente pálidos, delgados y con las costillas a “flor de piel” en cualquier vereda mojada de Iquitos. A veces, al lado de un perro sarnoso. Una realidad que muchos no quieren ver. Se niegan hacerlo porque eso significa compromiso.

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE LA MUJER.

“En el caso de desprotección familiar de niños, las Unidades de Protección Especial debería actuar de inmediato. Hacer de conocimiento al ministerio público dentro de las 24 horas de ocurridos los hechos. Se necesita de personal que labore fuera de los turnos del horario normal y en los fines de semana.

Por ahora estamos teniendo problemas serios. Muchas veces los niños deben quedar con la policía por ser fin de semana. Las Upes no están ahí por falta de personal, es necesario que se designe a personal en estos turnos para que resuelvan esa necesidad. Ya lo hemos solicitado ante su despacho señora ministra. Otra problemática álgida que tenemos es la falta de albergues.

Existen un total de 12 albergues en Loreto, cuatro son del Estado y ocho de instituciones privadas. Albergues que ya no cuentan con más espacios. Definitivamente señora ministra, necesitamos de manera inmediata, de manera muy urgente que se cree un albergue en esta región.

Primero porque ya no hay capacidad y segundo porque tenemos la necesidad y obligación como Estado el interés superior de cuidar de los niños y distribuir a los menores con perfiles distintos. Porque ya la violencia la han sufrido afuera y no queremos que se repita dentro de los albergues.

Se están verificando los albergues privados, eso ha causado molestia, pero ya no podíamos esperar más. Hemos ido la fiscalía de familia, de prevención del delito, los municipios, medicina legal, psicólogos. Por ejemplo, el centro “Popy House”, no tenía permiso para atender a menores, no había licencia. Han tenido que salir 10 menores, cinco han sido reubicados en albergues del Estado y otros cinco se ha puesto a disposición de sus padres porque no hay dónde estén.

Igual el centro “Girasoles” que no contaba con los servicios básicos y contaba con 19 menores albergados. Por lo que reiteramos, señora ministra, urge que en Loreto se construya cuanto antes un albergue para los menores desprotegidos”, concluyó Vergara y muy bien por esa noble posición en atención a los menores que siguen andando en “la luna” como Neil Armstrong.

Pero no en el mismo lado mostrado y que todos conocimos por las noticias, sino del otro lado. Ese lado inexpugnable e incomprensible para muchos. Pero que los menores conocen muy bien y se aferran a seguir ahí hasta que una mano bondadosa, los acoja y los abrace en señal de protección y sanación sostenida.

(Luz M. Herrera L).