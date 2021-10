Regidores ingresaron documento a mesa de partes.



Hicieron el pedido ante el Concejo Municipal del Distrito los regidores: Sadith Dávila Sol Sol, Marcia Ramírez Vásquez, Julio Canelo Torres, Joaquín Pardave Reátegui, María Engracia Urrea Shahuano. Lo piden debido a que la alcaldesa Jane Donayre Chávez, habría infringido la Ley 27972.

Por omitir ejecutar transferencias delegadas para el sostenimiento de servicios públicos. “La alcaldesa antes de juramentar sabía perfectamente que no debía incurrir en causales de suspensión, así como disponer de bienes municipales.

Con Oficio 038-2020 el alcalde municipal del centro poblado de Santa María de Ojeal, señala que desde octubre 2020 no le hacen efectiva la transferencia para el objetivo señalado, lo que le deben depositar los 5 primeros días de cada mes. Por lo que han incurrido en causal de suspensión.

La alcaldesa no viene cumpliendo conforme a Ley a pesar que tiene el presupuesto brindado por el MEF a la municipalidad distrital para luego ser transferido al poblado Santa María de Ojeal, no entrega conforme a Ley. La gerencia municipal, la administración y tesorería han dicho que no había presupuesto para su comuna.

El centro poblado no recibió lo correspondiente en 2020 y 2021, luego recibió abonos fuera de fecha, eso evidencia falta grave que comete la alcaldesa. Tiene una deuda con ese centro poblado, por lo que se pide ante el concejo la suspensión de la autoridad por 60 días” mencionan en el documento.