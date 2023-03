Plana docente y padres de familia pidieron atención a través de protesta.



La institución educativa primaria de menores 601630 del asentamiento humano Sarita Colonia del distrito de Belén, además de presentar problemas de inundación de sus ambientes durante los días de lluvia, también necesita una nueva infraestructura y mobiliario escolar.

A través de una protesta en el interior del colegio, los padres de familia y plana docente, señalaron que el gobierno debe priorizar la atención de sus necesidades porque pese a contar con una población estudiantil de casi 200 alumnos, consideran que no tienen el apoyo necesario.

La señora Marina Mozombite, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), indicó que la infraestructura del colegio está deteriorada, sobre cuatro aulas ubicadas en la parte posterior del centro educativo refirió que las paredes están debilitadas, las puertas rotas, las ventanas tapadas con calaminas, por lo que amerita una inmediata construcción.

“La inundación en los días de lluvia provocan que las aulas estén deterioradas, esto es un riesgo para los docentes y en especial para los niños, cualquier momento va colapsar toda esta estructura sobre ellos”, refirió la presidenta de la APAFA.

Según especificaron la institución educativa solo ocupa apenas el 50% del terreno del colegio, por lo que aseguran cuentan con espacio suficiente para contar con una moderna infraestructura que les permitiría ampliar el servicio educativo para secundaria.

Por su parte, los docentes señalaron que hace falta mobiliario escolar, debido a que el que tienen actualmente está deteriorado, muchos de ellos ya no podrán ser refaccionado debido a su enorme desgaste.

“El año pasado la mitad de mis alumnos hacia clase de pie, algunos todos los días traían y llevaban sus sillas para poder estudiar. Esto no se puede volver a repetir este año, necesitamos una atención de nuestro gobernado René Chávez”, señaló la profesora Luisa Curichimba.

Este sábado 11 de marzo, a través de la APAFA, los padres de familia realizarán una minga en la institución educativa para poder realizar un mantenimiento en el interior y exterior del colegio, que permita este lunes 13 de marzo, brindar un espacio adecuado para el inicio del año escolar.

La directora del colegio Gilma Gil refirió que, en caso de una lluvia, su inicio del año escolar será suspendido porque sus ambientes se inundaran, lo que representa problemas para la integridad de alumnos y docentes.

De acuerdo con Marco Paredes, jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Loreto (SENAMHI Loreto), pronosticó lluvias de fuerte intensidad para los próximos 10 días, que podrían poner en riesgo las actividades pedagógicas la primera semana del año escolar 2023, en esta institución educativa primaria. (K. Rodriguez)