Tras el fallecimiento de la señora Liliana Flores Urquía de 33 años de edad, por una presunta negligencia médica, los vecinos y familiares de la infortunada mujer vienen solicitando el apoyo para sus cinco menores hijos que quedaron en la orfandad.

Quien más preocupa a los familiares y a los moradores, es la recién nacida, que por ahora se encuentra en una incubadora del hospital regional de Loreto.

“Necesitamos urgente el apoyo de las personas de buen corazón para estos pequeños, al papá no se abastecerá solo, la abuelita es quien se va a hacer cargo de estos niños, pero ella también es una persona de 65 años y no será posible que pueda sola. La bebita va a necesitar pañales, leche sustitutoria, no va a tener a su lado a su madre y va a tener que luchar para acostumbrarse a vivir así, apoyemos a estos niños por favor, toda ayuda será bien recibida”, dijo una vecina de la zona.

El apoyo a los menores lo pueden hacer llegar hasta el AH “Las Brisas”, ubicado detrás del cementerio de Quistococha, en el km 07 de la carretera Iquitos-Nauta.

Como se sabe, esta mujer habría fallecido por una presunta negligencia médica, es por ello que sus familiares vienen exigiendo una exhaustiva investigación y que este caso no quede impune. “Si hay responsables de la muerte de mi cuñada, lo tienen que asumir, ella se fue caminando, estaba bien, pero cuando dio a luz, solo nos avisaron que había fallecido”, dijo un familiar. (C. Ampuero)