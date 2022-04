Relación ha sido enviada, por tercera vez, a Oliver Vela Vásquez, gerente de servicios municipales.



Reiteran oficio debido a que por estos días está por ingresar más de un millón de soles por concepto de meta cumplida. Frente a esa noticia varios trabajadores le hacen recordar a la alcaldesa y a los gerentes que les vienen adeudando por su trabajo desde el año 2021. Algo realmente inconcebible.

La lista tiene a más de 100 personas a las que no les han pagado los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre etc. 2021. Durante el año mencionado en diversos meses no han pagado a varios por lo que siempre han estado viviendo a expensas de los prestamistas, con lo que dañan grandemente la economía familiar.

Entre el personal al que le adeudan están: técnico ambiental de planta, técnico en administración, personal administrativo. Operarios, coordinadores, choferes, mecánicos, supervisores de la empresa Bruner, apoyo de trabajadores.

Todos ellos, más de 100, están expectantes al ingreso del millonario presupuesto por meta alcanzada, a fin que cumplan con los pagos adeudados desde el año 2021.