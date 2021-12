CEO de empresa pide intervención de Presidente Pedro Castillo y que se acoja propuesta de 2.5% para fondo social.



El presidente y CEO de PetroTal, Manuel Zúñiga-Pflücker, expresó su preocupación por el posible cierre del yacimiento en el Lote 95 que operan en Loreto, situación que significaría la pérdida de empleo de las personas que trabajan en ese lugar, así como de alrededor de 500 millones de soles de inversión que se tiene estimado como inversión para el otro año.

“PetroTal ha venido invirtiendo fuertemente en el lote 95. Este año estamos llegando a los 400 millones de soles de inversión, estamos proponiendo a nuestro directorio aumentar esto encima de los 500 millones para el próximo año y ahora con esta situación social posiblemente no lo van a aprobar y hay que solucionarlo de inmediato”, señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el empresario comentó que han promovido tres iniciativas, una de esta es el cambio de la distribución del canon minero en Loreto, el cual no se ha cambiado desde hace más de 20 años, además de la promoción de un fondo social del 2,5 % del valor de la producción, con todas las garantías y transparencia para el manejo de este monto.

“El Lote 95 recién viene produciendo hace tres años, es un lote nuevo, maneja impecablemente todas las operaciones, pero tienes lotes, como el 8 y el 192, que han producido más de mil millones de barriles (pero) las comunidades son una desgracia. Es porque nunca se le ha dado los recursos y nunca se ha empoderado a las comunidades para que ellos controlen su destino, entonces siempre tienen que estar mendigándole al Estado para que hagan algo”, apuntó.

PETROTAL PIDE REUNIÓN A PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

La empresa PetroTal solicitó una reunión al presidente de la República, Pedro Castillo, para plantear medidas de urgencia ante una serie de manifestaciones, las cuales consideraron que afectan las labores de explotación de petróleo en el Lote 95 y que generarían una inminente paralización de sus operaciones.

Mediante un comunicado, la empresa pidió la intervención del Ejecutivo en las manifestaciones contra su producción en el Lote 95, el cual podría verse afectado si incrementan las amenazas de los manifestantes.

Señalaron que afrontan manifestaciones en el Lote 95 desde hace semanas, las cuales atribuyen a la insatisfacción de las comunidades, que exigen beneficiarse con la explotación del crudo.

“(Consideramos) fundamental la intervención del mandatario debido a la inminencia de la paralización de las operaciones por las amenazas que se ciernen por turbas armadas que reclaman beneficios a favor de la población”, indicaron.

En esa línea, comentaron que han tenido que comunicar al mercado de valores el inicio de un proceso de paralización total, si es que las protestas no se detienen.

“En los últimos días la empresa se ha visto en la necesidad de comunicar al mercado de valores el inicio del proceso de una parada total de la producción, en caso de que la mencionada protesta no se levante a la brevedad”, indicaron.