Petroperú raciona venta de gasolina perjudicando la economía regional

Empresarios hacen un llamado a todas las autoridades para que analicen el tema, ya que hasta ahora nadie lo ha evaluado.

Perjudicados indican que empresa les ha manifestado que racionan galones de gasolina porque están refinando con crudo importado.

En realidad, un tema que nadie ha estado tratando, hasta que algunos perjudicados han levantado su voz para que los escuchen los congresistas por Loreto, los consejeros regionales, la autoridad regional, alcaldes, prefecta, entre otros.

Indican que hasta el mes de noviembre 2020 han venido comprando miles de galones de gasolina en la planta de venta de Petroperú ubicada en el distrito de Punchana. Pero que a partir de diciembre les han empezado a racionar, así como en estos primeros días de enero 2021.

Y en efecto, ayer se pudo conversar con algunos perjudicados, uno que tiene grifo flotante en provincias y otros choferes de las cisternas que a diario entran y salen de la planta de venta de gasolina perteneciente a Petroperú.

“En noviembre compraba algo de 15 mil galones para llevar a provincia, luego en diciembre nos recortan a 10 mil, para estos primeros días de enero 2021 nos han dicho que pueden vender únicamente 4,500 galones de gasolina. Que están racionando porque hay problemas entre las comunidades indígenas y el Estado.

Señalan que están refinando la gasolina con crudo importado y éste demora más en transportarlo etc. etc. Que lo hacen porque los Lotes petroleros de Loreto están paralizados por problemas entre el gobierno y las comunidades indígenas.

Están perjudicando la economía regional, por ejemplo, nosotros vendemos a los dueños de peques peques, de motocarros que generan economía en los pueblos y ahora también les racionamos, eso trae atraso. Un compañero que tiene grifo flotante y en tierra, ahora ha cerrado el flotante para vender solo en tierra, ya que no le venden suficientes galones.

Hacemos un llamado a todas las autoridades para que vean esta situación que nadie está tratando y que está generando problemas al interior de la región. Les pedimos por favor que encuentren una salida a este problema que nos afecta sobremanera” indicaron.

Visitando la planta de venta de gasolina de Petroperú, se conversó con algunos choferes de cisternas que transportan gasolina a los grifos de Iquitos. Coincidieron en decir que el racionamiento estaba generando problemas puesto que, si antes les vendían 3 mil galones, ahora les han racionado a solo 1,000 galones.

Se quiso dialogar con el Ing. Boris, gerente de la planta de venta de gasolina, pero mencionó que primero teníamos que hacer coordinaciones con el área de comunicaciones ubicada en la Av. La Marina. (LMHL).