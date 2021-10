Opinó el consejero regional Carlos Sandi, hijo de los pueblos originarios afectados.



Al consejero se le preguntó sobre la coyuntura indígena y de los pueblos que en estos instantes hacen control territorial en Estación 5.

“Los pueblos indígenas seguimos aislados y no hay gobierno que asuma la responsabilidad de atender sus demandas históricas. Una comisión integrada por dirigentes y Apus viajó a Lima y el presidente Castillo no les atendió. Ellos retornaron y ahora hacen su justo reclamo, exigen lo que son sus derechos. Hay varias demandas como la remediación de pasivos ambientales en los Lotes afectados.

No es novedad que la Pluspetrol quiera irse sin remediar, igual hizo en el Lote 192 (ex Lote 1AB). Está acostumbrada porque el mismo Estado se lo permite. Contamina los ríos y se retira como si no hubiera hecho nada, se lava las manos. Los pueblos hacen denuncias, pero queda como letra muerta.

Nuestras leyes no funcionan para los que manejan las grandes transnacionales. La política del actual gobierno debe estar cerca de la población, escuchar. El presidente de la república es conocedor del abandono de las poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas” remarcó Sandi.