Petróleo derramado está a un kilómetro para llegar al río Marañón

En conferencia de prensa en Iquitos se expresó gerente de comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva

“Nosotros estamos muy preocupados por la situación”

Ya impactó a la quebrada Saramiriza y la población está preocupada

“No podemos hacer mucho si es que el Ministerio Público no hace su trabajo”, 18 carpetas fiscales están durmiendo

A un kilómetro del río Marañón se encuentra el crudo que avanza desde el aguajal donde sucedió el derrame de crudo de petróleo del Oleoducto Nor Peruano (ONP). Además el aguajal alimenta a algunas quebradas siendo la de Saramiriza la primera impactada y la población está preocupada. Por el momento se desconoce la cantidad de petróleo derramado.

Es parte de la información que proporcionó ayer al medio día en conferencia de prensa, realizada en el auditorio de la UCP, la gerente de comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart, quien también explicó que la contención colocada ha sido movida, es por ello que el crudo avanza hacia el Marañón.

En unas horas estará entrando a la zona de la comunidad Nuevo Progreso, y por la violencia en la zona hacia sus trabajadores, Petroperú se ha retirado de la Estación 5.

“Nosotros estamos muy preocupados por la situación”, dijo la funcionaria al recordar que los pobladores de Nuevo Progreso y otros cercanos como de Jerusalén, no dejan realizar las labores de limpieza y exigen sean contratados para realizar el trabajo de remediación en esa jurisdicción afectada.

Explicó Alva Hart que desde el año 2017 han instaurado la política de que si el derrame de petróleo tiene por origen un atentado (corte provocado), no participa nadie en trabajos de limpieza, ni una empresa externa a Petroperú, tampoco.

“Cuando sucede un corte como en Nuevo Progreso la población no va participar en los trabajos, pero ellos están exigiendo participar en la remediación con jornales de 150 soles que son inviables”, acotó la jefa de comunicaciones de empresa petrolera estatal.

NECESITAMOS FISCALÍA AD HOC

“No podemos hacer mucho si es que el Ministerio Público no hace su trabajo. Hemos pedido a la Fiscalía de la Nación la creación de una Fiscalía Ad Hoc desde Lima. Los fiscales de San Lorenzo y de Nauta no van a ir a ninguna parte. Nuestras 18 carpetas fiscales están durmiendo. No existe ninguna investigación”, señaló Alva.

“Nos llama la atención el caso Mayuriaga que tampoco está moviéndose, que es un caso donde sí hay aceptación de responsabilidad. Es el único caso de los 18 cortes que tenemos en donde la población asume que ellos han sido los responsables, pero nadie está siendo procesado. Este es un tema grave”.

Expresó que respecto a lo pasado en años previos generado por cortes y que por la política anterior de Petroperú de contratar por presión a las empresas locales, “han hecho que algunas personas atenten contra el Oleoducto, porque así tenían asegurado el trabajo de la remediación, pero esto ya no es así”.

Alva Hart, agregó: “Lo que estamos viendo con Nuevo Progreso es que vamos a contratar a pobladores para la contención por seis días, que consiste en recuperar el crudo del aguajal”.

Precisó que el diálogo es el arma más potente, pero necesitan garantías, seguridad, en relación a lo ocurrido en otra comunidad (Jerusalén) cercana al derrame de petróleo, donde “ishanguearon” a policías en una especie de aplicación de justicia ancestral, lo que ha sido denunciado.

HA SIDO UN CORTE

Detalló que para perpetrar el corte usan una sierra eléctrica. Por eso van a citar al fiscal, a OSINERGMIN, a las autoridades de la comunidad para que todos vean qué cosa es lo que ha generado el derrame de petróleo.

“El corte como hemos podido ver en las fotografías se determina al toque, porque es una raya totalmente perfecta. Eso es lo que nosotros en la inspección táctil hemos podido controlar. Vamos a exponer la tubería para que todo el mundo pueda ver cuál es el origen de esa contingencia”.

(Diana López M.)