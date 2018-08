Expresó el Prof. Miguel Miranda Purizaga, secretario general del Suter-Loreto, antes de ingresar a la Contraloría.

Se refiere a la denuncia hecha contra varios funcionarios y docentes del sector educación, cuyos nombres han sido plasmados en el informe de auditoría de la Contraloría de la República y que incluso motivó la venida del ministro de educación a Iquitos. Ha transcurrido muchas semanas y en efecto, no hay ningún resultado positivo de las acciones sancionadoras que ya se han debido haber ejecutado hace tiempo.

“Hemos venido hasta acá para que nos digan ¿cuándo y qué entidad va a iniciar el proceso sancionador consignado en el informe de auditoría 378 que demandó incluso la venida del ministro de educación a Iquitos? Desde la página 48 a la 60 determina que todos los funcionarios quienes han ocupado la dirección de la UGEL Maynas en los últimos 4 años y los miembros de la comisión de procesos administrativos disciplinarios de docentes, tienen que ser procesados en vía administrativa y penal.

La Drel nos dice que la Contraloría a través del documento 007 le prohíbe tener que iniciar un proceso sancionador sobre ese tema. Pero en Contraloría nos dicen que es la Drel la que tiene que ver el tema. Entonces queremos que el Contralor Regional nos determine qué entidad debe iniciar el proceso sancionador y qué entidad denunciar ante el poder judicial lo que corresponde a la vía penal.

Hasta ahora no pasa absolutamente nada, hay una indiferencia total en cuando a casi 60 niñas afectadas por violaciones y acoso sexual. Una persona, niño o niña, afectado sexualmente nunca supera ese trauma, es para toda la vida. Entonces eso queremos que el Contralor nos defina qué entidad inicia el proceso sancionador y hacer la denuncia penal.

El otro tema, es respecto que presentamos una denuncia sobre irregularidades en la Ugel Maynas, respecto a contratos indebidos, de una especialista que no tiene la escala magisterial que dice la ley, por pagos indebidos a un maestro que nunca trabajó y el tema de los títulos falsos. Esto fue hace un año y hasta ahora no hay resultados.

Luis Reátegui Dávila, que es el presidente de la comisión de procesos administrativos para funcionarios, ha formado una comisión especial para ver el asunto. O sea, otra comisión para seguir dilatando el tiempo cuando ha pasado un año. Hay funcionarios de la Ugel, de la Drel, directores de Cetpro que están en el enredo de las “bolsas de oro” y docentes fantasmas que cobran sin trabajar y tienen doble contrato para mañana y noche, pero en la noche ya no laboran.

La fiscalía anticorrupción abrió investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ha citado al director de la UGEL Lennie Armas, a dos técnicos de computación que cobraron más de 8 mil soles en Nexus. Especialistas sin nivel, y maestra esposa de funcionario a quien se le pagó sin trabajar un solo día. Incluso se le hizo una planilla especial para pagar cuando no había trabajado ni un solo segundo”, refirió el secretario del Suter.

¿Por qué la UGEL Maynas ha reprogramado el proceso para elegir al representante legal para la comisión de procesos administrativos?

-Ha vuelto a postergar el proceso de manera unilateral para el 26 de agosto. Primero era para el 4, luego para el 12 y ahora para el 26 de agosto. El asunto está en que nosotros no tengamos un representante legal elegido porque saben que ese representante legal no se va a coludir con la UGEL que pretende en ese espacio sancionar a los docentes.

Hace años yo presenté una denuncia por este tema, ahora recién la Ugel saca un proceso por la presión y porque hemos reclamado puesto que pretenden sancionar a 1,050 maestros y no hay un representante legal de los maestros en la comisión de procesos. Eso es un atropello total al debido proceso y derecho a la defensa, es un absurdo.

¿Y cómo es posible que Jorge Escalante Colomé, sea jefe de personal en la Ugel y Drel habiendo estado en la grave denuncia junto al ex director Cirilo Torres?

-Efectivamente, eso es deplorable y hay que exigir su salida de esa institución. Él fue asesor legal de Cirilo Torres Pinchi, cuando salían cheques que se cobraban de manera indebida, se pagaba a gente que no trabajaba y por ahí se fueron como 15 millones de soles. Hasta hoy el ex director está huido y piden recompensa, mientras que su asesor legal ahora anda trabajando de jefe de personal en la Ugel y Drel, es inconcebible. Luis Reátegui, está alargando y alargando los procesos bajo el dicho que “otorongo no come a otorongo”.