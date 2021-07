Pese a que Loreto cuenta con pediatra intensivista, EsSalud no cuenta con sala UCI pediátrica

Desde hoy ya cuenta con turno programado el primer sub especialista intensivista pediátrico egresado de la UNAP Dr. Emir Ríos Pezo.



Por lo que sería óptimo que el director de EsSalud Percy Rojas, le ponga un poco más de empeño al proyecto de creación de una sala exclusiva UCI pediátrica, donde los profesionales expertos puedan desarrollar todo su aprendizaje y así salvar la vida de las nuevas generaciones de loretanos.

El médico Emir Ríos Pezo, egresó de la UNAP especializándose luego en Pediatría, para desde el 2019 iniciar la sub especialidad de intensivista pediátrico. La misma que acaba de concluir en el Hospital Nacional EsSalud Edgardo Rebagliati Martins, donde hizo su Residentado médico, perteneciendo a la Promoción del Bicentenario- egresados 2021: “Dra. María Cristina Rodas Rodríguez”.

“La sub especialidad nos permite trabajar en el manejo de pacientes críticos en pediatría, donde se requiere de cuidados intensivos. El organismo de un niño no es igual al de un adulto, el manejo de ellos es totalmente diferente” dice el profesional que desde hoy ya pone al servicio de EsSalud todo lo aprendido en el prestigioso hospital Edgardo Rebagliati Martins.