Director de la DDC – Loreto, Rolando Riva.

Existe una sensación en Iquitos de mayor movimiento cultural. Esto quizás a partir de lo que más intensamente viene publicándose en medios locales como La Región y Pro y Contra. En el caso de nuestro medio de comunicación impresa con una página central especial de la agenda cultural semanal que se publica los lunes, que presenta las actividades culturales de la semana que inicia.

Respecto a esta especie de fuerte movida cultural que experimenta la ciudad de Iquitos, conversamos con el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Rolando Riva. “Definitivamente la agenda cultural nos habla por sí sola. Tenemos una agenda todas las semanas que es compartida porque no solo están las actividades de la Dirección de Cultura, sino todas las asociaciones culturales y de los puntos de cultura.

Nosotros tenemos inscritos siete puntos de cultura en Loreto, incluyendo un patronato de Yurimaguas. Agradecemos al diario La Región y Pro y Contra que en su responsabilidad social y cultural nos brinda la posibilidad de tener la página gratuita, para dar un servicio de difusión a la ciudadanía. Las redes sociales también ayudan”.

Sobre las condiciones en que se trabaja: “Hay que resaltar bastante que nuestra región con el tema del canon petrolero vivimos una crisis desde hace cuatro años, pero aun así se ha podido mantener las actividades culturales, los grupos de teatro que nos ha sorprendido cómo han podido levantarse, no solamente la calidad de sus presentaciones, sino han podido hacer que sea una actividad rentable. Antes uno cobraba 5 soles y no iba nadie, pero ahora están aplicando estrategias de marketing (las preventas, las redes sociales), que ahora fácilmente se puede llegar a pagar entre 15 y 20 soles, y se llena el auditorio del San Agustín, y hasta dos funciones”.

Por otro lado, dijo el director de Cultura: “Creo que la población busca alternativas de entretenimiento. Tenemos que cambiar esa visión de una ciudad solamente que se dedica a las fiestas, a las juergas del fin de semana, sino que también es una ciudad que tiene una rica cartelera cultural y que puedes disfrutar en familia”.

NUEVO CENTROL CULTURAL DEL SAN AGUSTÍN

Tenemos en Iquitos varios locales para actividades artísticas como el auditorio del Aula Magna (Unap), la DDC, el San Agustín con su auditorio y su nuevo Centro Cultural San Agustín (nuevo), Centro Cultural de la UCP, y unos más, “pero no es suficiente hacen falta más lugares en la ciudad. Los que tenemos han cumplido el rol de un teatro que no tenemos en la ciudad. Desde el cine teatro Alhambra que desapareció nunca se ha planificado una ciudad con un verdadero teatro”, comentó Riva.

En relación a la utilidad de los espacios: “La diferencia de un auditorio con un centro cultural, es que el auditorio es solo un local, mientras que un centro cultural propone actividades. Un centro cultural puede tener un auditorio, galería de arte, sala de talleres. Es multiusos, como el centro cultural del San Agustín tiene diferentes espacios.

El centro cultural UCP este año ha tenido una riqueza de actividades que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Y el centro cultural del San Agustín que está empezando a tener vida propia.

Al margen de esto sí se necesitan espacios como para los grupos de danzas, también. Ellos tienen que invadir espacios públicos como la Plaza 28 de Julio, la plaza Sargento Lores, para que puedan practicar su arte. El Coliseo Cerrado quedó chico por las actividades deportivas, además que suele tener un costo para su uso, aunque para algunas actividades culturales intercedemos. Deberíamos tener un espacio específico para la danza”.

En cuanto a espacios para exposiciones de pintura, escultura, Rolando Riva manifestó: “Sí, también necesitamos espacios. Lamentablemente el centro cultural Irapay tuvo que cerrar por razones económicas. Era un lugar de mucha visibilidad para los turistas. Las salas que tenemos en el primer piso de la Prefectura lo tenemos con el apoyo de la prefecta que nos cedió y podemos programar exposiciones pictóricas y fotografía, no solo para los renombrados, sino también damos oportunidad a los artistas jóvenes, a los que inician. Hay que resaltar espacios de los privados como el Expreso Café, una empresa joven que tiene su galería. También se van abriendo las puertas de las hermosas casonas como el hotel Época, la Casa Morey. Poco a poco se irán abriendo más porque es una necesidad de la población. Para las exposiciones, sí, hay una necesidad grande de tener salas de exposiciones”. (Diana López M.)