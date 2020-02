Perú, Brasil y Colombia, hermanados por territorio, pero no por desarrollo

Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) sí han contado con la voluntad de sus gobiernos para generarlo.

Santa Rosa (Perú) sigue siendo un poblado cuyo destino ha sido tirado a su suerte.

Para mejor entendimiento la localidad de Santa Rosa, se asemeja mucho a la franja de la Isla Iquitos (ubicada frente a la ciudad), sino que con un poco más de negocios que han aparecido en los últimos años, hoteles en su mayoría de madera, capillas de evangélicos, una pequeña agencia del Banco de la Nación, un colegio, centro de salud, la “presencia” de un puesto de policía y la Dirandro.

Santa Rosa cuenta con 13 comunidades que registra un aproximado de 6 mil pobladores. En sí, la franja de la isla cuenta con unas 400 casas y unos 2,800 pobladores. Piden hace años que las autoridades les construyan su Mercado Flotante y su puerto fluvial. Un mercado seguro donde los agricultores de la zona oferten sus productos y hagan valer la moneda nacional (sol). Y el puerto flotante para que las embarcaciones acoderen, igualmente, de manera segura sin exponer la vida de los pasajeros.

IQUITOS/SANTA ROSA/LETICIA/TABATINGA.

Sin ser esta nota un publirreportaje, se puede decir que por estos tiempos la nave “Ferry Amazonas I” está brindando muy buen servicio. Hace dos semanas ha vuelto a navegar a la frontera, luego que entró en mantenimiento. Lleva unas 250 a 300 personas a bordo. Al mes moviliza unas 3,500 personas en territorio de la triple frontera amazónica.

Después de algunas denuncias de pobladores que la nave generaba oleajes y éstos ocasionaban accidentes; hoy el Ferry sale a las 11 de la noche de Iquitos para después de 12 a 14 horas llegar al trapecio amazónico. Un servicio aceptable, incluso cuenta con buzos para bajar a sacar algunas ramas que se puedan enredar en las hélices del motor. Se observa a muchos colombianos y brasileños que llegan a Iquitos con sus familias, es decir mueve economía. Lenta, pero mueve en algo.

Los diversos gobiernos ni siquiera sienten celos de ver el despegue o crecimiento de los países vecinos, de lo contrario habrían impulsado una política de desarrollo fronterizo para que Perú quede a la altura de los países ubicados al frente. Hace años que Santa Rosa, pide que les construyan un Puerto Fluvial donde acoderen embarcaciones pequeñas y grandes como el Ferry I.

Pero nada, existe una balsa de madera que es realmente un peligro extremo. Y una vergüenza en comparación con los vecinos. Es por ello que el Ferry, un yate de presencia importante, tiene que acoderar más arriba del pueblo y colocar una soga gruesa en un árbol grande. Y en unos pontones.

Los pasajeros corren riesgo porque una vez estacionada la nave, tienen que caminar por encima de otras naves a embarcarse en pequeños botes que por 5 soles los llevan a Santa Rosa, o cruzando el inmenso río Amazonas a Leticia o Tabatinga. Si existiría un puerto adecuado como en Tabatinga o Leticia, los pasajeros no correrían tremendo riesgo.

Debido a que la zona aún no está inundada, al bajar del bote se tiene que ir en motocar hasta la franja de Santa Rosa, que es la Av. Mi Perú, la calle principal del lugar. Está a unos 700 metros, también se puede ir caminando. Desde la entrada se ve hotelitos de madera o restaurantes de igual material, así como la mayoría de casas de los pobladores. Basta con 25 minutos para recorrer la avenida principal hasta donde varios turistas llegan para presentarse ante Migraciones.

Electro Oriente, viene cambiando postes y cables para brindar mayor iluminación a la isla. Electro Oriente cuenta con una oficina, más allá está el local municipal que parece una casa de juguete, como gran parte de las ahí existentes. Sunat, igual, tiene su oficina, un colegio importante, pero sin techo y auditorio, cuyos alumnos sufren por los intensos ruidos (infernales) de la casa de fuerza de la empresa de energía.

Está el local del Banco de la Nación, prácticamente una caseta que alberga a dos trabajadores. Se pueden hacer transacciones comerciales, menos préstamos. Aunque el cambio de soles a reales lo hacen muy bajo y ellos mismos recomiendan ir a una casa de cambio que paga en este tiempo más por el sol.

La vía parece un brazo de negocios pequeños, la mayoría vende desayunos, almuerzos y comidas. Otras ofertan tarjetas de operadoras de teléfono, Movistar no entra fácilmente. Y por supuesto hay varios bares donde venden gaseosa nacional, internacional y la infaltable cerveza. Con luces a colores y música alta.

(Introducirse y hablar de actividades ilícitas que también se escuchan por el lugar, es mejor no tocar. Hace más de un mes, un joven fue acribillado con silenciador a la una de la tarde (ante los ojos de todos) en su negocio ubicado por la balsa de ingreso al pueblo. Los asesinos después de disparar simplemente subieron a un bote y se perdieron en las aguas color café con leche del imponente Amazonas.

“Este río Amazonas es como un cementerio”, hablaba el señor que trasladaba a los pasajeros a Leticia, contando lo indicado líneas arriba.

LETICIA/COLOMBIA.

Después de 10 minutos en bote sobre la llamada “Maravilla Natural del Mundo” (4 soles o reales); se pudo llegar a Leticia, una diferencia abismal desde la primera pisada en su territorio. De entrada, está su avenida comercial principal, donde hay de todo, se diría qué hasta el Jr. Próspero, no le iguala. Construcciones modernas, carros y miles de motos lineales. Las llamadas motos lineales, cobran 4 a 5 soles, el conductor siempre lleva otro casco para darle al pasajero ocasional. Hay muy pocos “Tucky Tucky” que es como les llaman a los motocarros.

En Leticia está el Consulado peruano hasta donde llegan algunos connacionales a colocar algunos problemas o a resolver algunas interrogantes. Este año en elecciones congresales, unos 4 mil peruanos que viven en Tabatinga y Leticia, pudieron votar. Antes debían ir a Ramón Castilla o Islandia.

Las viviendas y negocios, así como colegios (ya empezaron las clases para ellos), hoteles y otros, se asemejan a los de cualquier ciudad del Perú. Respetan mucho los semáforos y las líneas peatonales.

TABATINGA/BRASIL.

Luego de pagar 5 soles en moto de Leticia a Tabatinga (calle Internacional), se puede llegar al punto donde empieza la Avenida de la Amistad o Brasil. Rápidamente se observa sus inmensas construcciones, el banco de Brasil muy grande en comparación al Banco de la Nación de Santa Rosa. También tienen el Brandesco y otros agentes bancarios.

Tienen la Universidad del Estado de Amazonas, donde les dan todo para que estudien los jóvenes salidos del colegio. Colegios muy grandes y su aeropuerto inmenso, al igual que en Leticia. A Santa Rosa, por ahora ni siquiera llegan en acción cívica las avionetas de la FAP. Las fuerzas armadas y policía de su país, cuentan con extensas hectáreas donde cuentan con la logística castrense, inmensas. Hasta club de diversiones para el personal militar tienen.

Se dan el lujo de contar con hospitales totalmente equipados, con los que atienden incluso a los peruanos de Santa Rosa, en casos graves. Hay muchos peruanos que tienen sus ventas de productos nacionales en zona cercana al puerto de Tabatinga.

Y como el mismo alcalde de Santa Rosa, dice, cuando un peruano de la frontera muere, a la fuerza se hace brasileño puesto que no cuentan con un cementerio. Los cadáveres son llevados en bote, en su despedida final por el Amazonas para luego subirlos y trasladarlos hasta el campo santo brasileño denominado: “La Comera”.

Y así pasa la vida por la frontera sin que los diversos presidentes (muchos ahora acusados de gran corrupción), se hayan interesado en dar herramientas válidas y reales para que los peruanos saquen de ese atraso a la localidad de Santa Rosa, cara de entrada al Perú. Una cara triste, pobre y abandonada. Como muchos de sus hijos que matan el tiempo jugando vóley, bingo, fulbito, cartas, para no perder la esperanza en que algo mejor ocurrirá algún día. Algún día. (Luz M Herrera L).