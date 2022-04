Por ahora los casos de emergencia son llevados a Tabatinga/Brasil.

Queda a unas 3 horas de Caballo Cocha, mientras que Iquitos está a 12 horas en deslizador.

No siempre las avionetas pueden llegar de manera inmediata.



Así lo dio a conocer el médico jefe del centro de salud I-4 de esa provincia David Oblitas Pareja. Se le consultó su parecer luego de haber escuchado al jefe de OPIPP decir que dicho organismo viene perfilando el expediente técnico para el futuro hospital a un monto de 3 millones de soles.

“Sí estoy enterado. Le cuento que hace unos dos meses vinieron algunos funcionarios del gobierno regional, acompañados de ingenieros y arquitectos para comunicar que están en pleno proceso de formulación del proyecto del hospital y que andan en un 70% del expediente técnico.

La municipalidad está donando el terreno que es de 15 mil metros cuadrados, queda a tres cuadras del actual centro de salud. Se viene saneando el terreno para que después no haya ningún tipo de problema” menciona el médico.

¿Y le contaron de dónde saldrá el presupuesto para la construcción del nuevo hospital?

-Me comentaron que existen varios millones del Fideicomiso en el gobierno regional y que parte de ello sería utilizado en la construcción del hospital. No dijeron cuánto era ese monto.

¿Por qué la necesidad de un hospital nuevo?

-Es un clamor que hacen los profesionales y la población que ha crecido mucho. Acá el espacio es pequeño, ya no existen más lugares libres, hay hacinamiento. En los pasillos estamos cerrando algunos espacios para hacer consultorios u oficinas. Cosa que no debería pasar en un centro asistencial de salud.

Falta mayor recurso humano, equipamiento, que vengan más especialistas para que la gente sea atendida como se merece. Acá hay varias patologías, enfermedades diarreicas agudas, respiratorias en los menores. Mordeduras de serpiente cuando hay creciente. Malaria, dengue, parasitosis, infecciones urinarias. Covid felizmente no tenemos ni un caso.

¿Funciona la planta de oxígeno?

-Sí está operativa al 100%. Lo que falta es presupuesto para hacerla funcionar. Se consigue cuando se necesita de urgencia.

¿Tienen deslizador?

-Sí, pero está paralizado. Estamos enviando los repuestos a Iquitos para que nos atiendan.

¿Y qué hacen cuando llega alguna emergencia, madres jóvenes a punto de morir, que se trasladan en peque-peque desde las comunidades?

-Hay bastantes leyes que protegen a la madre gestante y a los niños. A veces no se puede hacer referencia a Iquitos porque la avioneta viene solo cuando hay buen clima. Entonces tocamos puertas de diferentes instituciones para llevarlas a la frontera. A Iquitos son 12 horas en deslizador, mientras que a la frontera son dos horas. Se les lleva al hospital de Tabatinga en Brasil.

¿Se han salvado vidas así?

-Bastantes.

Esperamos que la nueva construcción se concrete de una vez por todas, que no sea solo la construcción, sino que haya equipamiento, especialistas. Que no nos abandonen, que estén pendientes de “Ramón Castilla”, miren que estamos en zona de frontera, donde hay mucha delincuencia, bastante narcotráfico.

(Luz Marina Herrera Lama).