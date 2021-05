Personal de salud indignado por falta de pago

De horas complementarias en el hospital covid.



El personal de salud que estuvo al frente de la segunda ola hasta la fecha no ha recibo el pago correspondiente a esas horas complementarias

“Se nos convocó con la promesa que el pago sería puntual, van 4 meses y nada, ahora nos salen con el cuento que tenemos que esperar transferencia del Minsa porque como locadores no se puede efectuar el pago porque se incurre en falta administrativa, que fácil es decirlo cuando ya trabajaste y las cosas se calmaron”, sostuvo Jonas Ampudia Navarro, personal de salud del hospital regional de Loreto.

Ampudia manifestó que en la convocatoria que hizo el director del modular mencionó que el plan había sido aprobado por el Gorel y que se aseguró el pago de 3 meses, enero, febrero y marzo, sin embargo como no cumplió ( esto nos dicen las autoridades del HRL) decidieron ingresarles en un aplicativo para que el MINSA asuma ese pago que hasta la fecha tampoco transfirió y no saben cuándo se dará esa transferencia.

“Como personal de salud nuestra vocación es servir y lo hacemos con todo el cariño del mundo y todo trabajo es recompensado estamos pidiendo lo justo, pero nos hacen sentir que mendigamos como si nos hicieran un favor. Existe un plan para una tercera ola, creen ustedes que alguno de nosotros, personal ya capacitado querrá anotarse? Vamos a preferir estar con nuestras familias sin arriesgarnos, ni estar mendigando luego por el pago, que las autoridades vean la forma de atender o solucionar este problema que viene arrastrándose desde el año pasado ya que existen médicos residentes sin pago y quienes esta vez no quisieron anotarse”, precisó.

Las autoridades han sido elegidas para velar por su población y dentro de ellas esta la salud y lo justo es que a ese personal se le pague las horas trabajadas, claro esta que son horas complementarias.

Ahora mismo una delegación de Loreto viajó a Chachapoyas a ayudar porque funcionó bien el manejo de pacientes covid en esta segunda ola. “Solo pregunto quienes estuvieron velando por la salud de esos pacientes? no pedimos medallas, solo que nos paguen lo que prometieron en un plan aceptado por la autoridades regionales. Y así nos hacen llamar Hospital Covid. Basta ya de tanto maltrato a personal de salud asistencial”, finalizó

(C. Ampuero)