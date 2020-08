Personal de la Comisaría Iquitos captura a sujeto involucrado en la comisión del delito informático

El Comandante Percy Perez Elizalde, actual Comisario de Iquitos dio a conocer que el día de ayer, recibió una comunicación por parte del Comandante Jorge de la Cruz Orbegozo, Jefe del Departamento de Investigación Crminal de San Isidro Miraflores – Lima, solicitando el apoyo para la ubicación e intervención de Antonio Celis Ramírez y Jaesson Morgan Melgar Jiménez, por su presunta implicancia en la comisión del delito de Leyes Especiales / Ley N° 30096 – Delitos Informáticos, modificada por la Ley N° 30171 / Delitos Informáticos Contra el Patrimonio/Fraude Informático en agravio de Edmundo Martin Pino Valdivia, quien los denunció ante dicha unidad especializada, en razón que fueron los beneficiarios de dos transacciones ilegales realizadas desde su cuenta del Banco de la Nación, por la suma de 5 mil soles y, un giro por 320 soles, ascendiendo a la suma total de 5 mil 320 soles movimientos que no fueron reconocidos por el denunciante.

De inmediato, personal policial de la Comisaría Iquitos a mérito de la denuncia antes señalada procedieron a la búsqueda y ubicación de Antonio Celis Ramírez, constituyéndose hasta el inmueble ubicado en la Av. Freyre N° 1206 en el distrito de Iquitos, no siendo posible su ubicación, ya que no radica en dicho inmueble desde hace varios meses, posteriormente procedieron a la búsqueda y ubicación de Jaesson Morgan Melgar Jiménez, en su domicilio sito en el Psje. Miami N° 24 en el sector de Morona Cocha, procediendo a intervenirlo en la vía pública cuando llegaba a su domicilio; cuyos datos coincidía con los datos de su Ficha RENIEC, motivo por el cual, fue conducido hasta esta Comisaría Iquitos quedando en calidad de detenido, al existir flagrancia delictiva por los hechos denunciados por Edmundo Martin Pino Valdivia; hecho que fue puesto en conocimiento de la Abg. Mónica Glendy Barros Vargas, Fiscal de la 6ta. Fiscalía Penal Corporativa de Maynas.

A horas 01.40 del 28 de agosto Jaesson Morgan Melgar Jiménez (31), fue puesto a disposición de Unidad Especializada del Departamento de Investigación Criminal de la IV Macro Región Policial Loreto en calidad de detenido, previa la formulación de las actas correspondientes y ser sometido al Reconocimiento Médico Legal, para las acciones de su competencia.

(C. Ampuero)