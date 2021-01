Persecución policial termina en tragedia

Niña de 9 años fallece tras impactar contra motocicleta de delincuentes











Una menor de 9 años de edad perdió la vida luego que dos delincuentes huían a bordo de una motocicleta e impactaran contra el motocarro en donde se trasladaba la víctima juntamente con su mamá y su hermanito de un año.

La menor salió volando del motocarro y cayó intempestivamente al pavimento muriendo en el acto. La mamá y su hermanito sufrieron lesiones leves, mientras que el motocarro quedó en la vereda de una vivienda. Tanto la madre como su hijo fueron llevados hasta el Hospital Regional de Loreto para que sean atendidos por los galenos del nosocomio.

Entre tanto los sujetos que impactaron contra el motocarro, perdieron el control de su vehículo y cayeron a la pista. Los pobladores que se encontraban por el lugar al ver que la menor había fallecido, fueron tras los sujetos y se ensañaron contra ellos. Les propinaron una brutal golpiza con puños y patadas, dejando a uno de ellos al borde de la muerte.

Hasta el lugar, llegó personal del serenazgo sin fronteras y de la Policía Nacional del Perú quienes auxiliaron y rescataron a los facinerosos, los mismos, que fueron llevados hacia el Hospital Regional de Loreto para que sean atendidos de inmediato. Se supo que estas personas en las próximas horas serán trasladadas hasta el departamento de investigación criminal para ser investigados por el presunto delito contra el patrimonio-hurto agravado, con consecuencia de muerte.

La información policial señala que estos sujetos eran perseguidos por la Policía Nacional del Perú tras haber cometido un ilícito penal por la zona de San Antonio. Tras la tenaz persecución, no se percataron del motocarro en donde iba la víctima y que cruzaba en vía preferencial por la calle Panamá, yendo a impactar y teniendo como consecuencia la trágica muerte de la menor.

Hasta el lugar llegaron los familiares de la niña, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor y exigieron a las autoridades que esta muerte no quede impune hasta el cierre de edición se desconocía el nombre de los facinerosos y de la madre de la niña fallecida.

(C. Ampuero)