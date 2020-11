Perjudicado con sentencia a favor de exalcalde de Requena elevará resolución a Casación en Lima

Así lo dio a conocer el demandante Miguel Ampuero, luego de reunirse con el presidente de la Corte de Justicia de Loreto.

Don Miguel Ampuero, salió de la reunión con el presidente de la CSJL Javier Sologuren, sin perder el aliento y cada vez con mayor fuerza para seguir hasta el final sus denuncias contra el ex alcalde de Requena Marden Arturo Paredes Sandoval, quien incluso cuenta con una grave denuncia por lavado de activos.

Hasta la fecha, varios fiscales han sido destituidos de sus cargos en la provincia de Requena, por una serie de irregularidades cometidas en el objetivo que los casos legales contra el ex alcalde, no prosperen. Varios cambios se han registrado, pero al parecer, éstos de nada han valido. En vez de ser persecutores del delito, más bien parecían alentar para que los presuntos delitos se sigan reproduciendo en Requena.

“Como siempre dice la población, es como si la justicia no existiera en Loreto. Lo que he denunciado es una organización criminal, pero poco o nada han luchado contra ella. Todo le he puesto de conocimiento del doctor Javier Sologuren, él me ha dicho que ahora queda el camino de la Casación para que en Lima revisen bien todo el proceso que ha concluido en segunda instancia acá.

Yo confío que, en Lima, en la Casación, pronto se darán cuenta de todos los pormenores de lo que han venido haciendo para favorecer a Marden Paredes y su organización criminal.

Siempre los fiscales que son una vergüenza en Requena, varios de ellos han sido destituidos por pruebas de enriquecimiento, lo han venido beneficiando en vez de profundizar en los delitos acusados. Es el colmo qué en un documento sobre un terreno, que era de 1998, cuando Cofopri alertó el hecho, borraron la fecha y con un lapicero le pusieron 2011. Ni eso supieron valorar. Todo eso revisarán en la Casación, en Lima.

El presidente de la corte me ha dicho que estoy en todo mi derecho de hacer mi apelación y que se eleve para que profundicen bien. Saltarán a la luz muchas cosas.

No es posible que el alcalde de Requena siga siendo manejado a su antojo por el ex alcalde Marden Paredes, beneficiando a sus empresas y a las de sus presuntos testaferros. Ganan procesos en la municipalidad provincial, distritales, del gobierno regional.

En el tema de invasiones igualmente han estado metidos y esto, sin contar que el ex alcalde tiene una denuncia muy grave por lavado de activos en el ministerio público” habló claro el demandante Ampuero.

Miguel Ampuero, demandó a ex alcalde de Requena Marden Arturo Paredes Sandoval.