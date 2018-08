La municipalidad tomará acciones legales en contra del señor José La Torre Acho

La fiscalía anticorrupción de funcionarios, juntamente con el perito de informática del Ministerio Público, determinaron a través de un acta de visualización y extracción de datos, que no encontraron publicidad o propaganda política en el CPU, prestado por parte de la oficina de información y comunicación de la municipalidad distrital de San Juan Bautista.

Según el documento, el día de ayer 28 de agosto en el cuarto despacho de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos en corrupción de funcionarios, en presencia de la representante del Ministerio Público, Kelly Karina Quispe Ceras, fiscal adjunta provincial de la fiscalía especializada en delitos en corrupción de funcionarios de Loreto, del procurador de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, del jefe imagen de la oficina de este municipio, junto a su abogado defensor y el analista de informática del ministerio público en calidad de apoyo técnico, participaron en la diligencia programada mediante disposición N° 01, con el siguiente resultado: destrabar lacrado

Primero procedieron al deslacrado del bien identificado como hallazgo “número uno”, con su respectiva cadena de custodia. Luego con el apoyo personal informático del Ministerio Público procedieron a instalar y encender el CPU descrito como hallazgo N° 1. Asimismo, procedieron a visualizar el CD enviado por la fiscalía de prevención del delito marca Princo 4X, B237550109L-25624, en donde apreciaron la ruta de ingreso siguiente: \\192.186.0.6\

Luego procedieron al registro de la ruta \\192.186.0.6\ en la CPU materia de hallazgo, cuyo resultado fue: ERROR EN RED, conforme a lo impreso. Después de visualizar los archivos del disco C y D, donde no se advertía ningún archivo relacionado a propagandas electorales y/o políticas u otros hechos delictivos, sino tan solo archivos y fotografías de actividades propias de la municipalidad. Durante el peritaje el CPU, materia de hallazgo, no tenía instalado el programa Corel Draw.

Finalmente, el procurador de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, solicitó la devolución del CPU, por haberse realizado la diligencia conforme a ley.

Según se supo, ante estos resultados del peritaje los funcionarios de la municipalidad tomarán acciones legales en contra del señor José La Torre Acho, por haber realizado, aparentemente, una denuncia calumniosa en contra de dicha institución.

(C. Ampuero)