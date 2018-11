En el lanzamiento de las actividades de aquí al cumplimiento del Bicentenario de la Independencia de nuestro país que se celebrará el 2021, las autoridades nacionales empezando desde el Presidente de la República han dado interesantes mensajes, lo que será valorado si en el transcurso de los próximos meses vemos que se dan las condiciones para el cumplimiento de los mismos.

Caso contrario serán nada más que palabras de muy buenas intenciones que se las lleva el viento. Y la verdad que nos ponemos optimistas y creemos que sí cumplirán, porque nos parece que estamos en un escenario histórico donde miles de peruanos no queremos fallarle al país. Así parece.

Nada más nos queda esperar el transcurso de los meses y ver en los hechos si todo lo comentado por el Presidente y sus ministros en el Lanzamiento del Bicentenario van teniendo sentido, caso contrario la ciudadanía en general tiene que estar atenta y los medios de comunicación en particular cumplir con nuestro rol, también.

Son varias metas que se tienen que cumplir al llegar al bicentenario en el 2021. Uno de ellos del sector Educación es tener ciudadanos con pensamiento crítico respecto a lo que leen y personas capaces de producir conocimiento original, señaló el ministro de Educación, Daniel Alfaro.

Para lograr ello existen debilidades que afrontar como que el 70% de nuestros estudiantes de educación secundaria no comprendía adecuadamente lo que leían, según la Evaluación Censal de 2017, por lo que avanzar en este campo es uno de los objetivos trazados por el presidente Martín Vizcarra.

Claro que todos sabemos que ello está ligado a tener estudiantes bien de salud, lo que equivale a que estén bien alimentados, además que ese estado de salud también está asociado a una salud mental equilibrada con menos violencia en los hogares, en la calle y otros estamentos de la vida cotidiana. Ello significará el equilibro para lograr mejores personas, que incluyan un pensamiento crítico, capaz de hacer y desarrollar propuestas que ayuden a tener un país como mejores estadísticas en lo educativo, productivo, en salud, etc.

Sin duda, está en manos de las actuales autoridades nacionales, regionales y locales llegar a sentar las bases de aquellos cambios sustanciales para un mejor desarrollo del país. Y la cuota de los ciudadanos que nos encaminemos en esos objetivos desde nuestro espacio familiar, laboral, organizacional y como compatriotas, como nacidos esta tierra peruana que amamos, y los no nacidos que la reconocen como suya, también. Marquemos la diferencia por un mejor país.