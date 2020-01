Pelota de Trapo 48

Con gran expectativa se vienen desarrollando las actividades previas del campeonato de fútbol infantil Pelota de Trapo que arranca mañana sábado 4 de enero de 2020, en el marco de un rol de partidos cuyos pequeños jugadores están listos para dar lo mejor de ellos.

La emoción llega a las tribunas donde los familiares y vecinos de los deportistas alientan a los niños para que muestren su talento, como viene ocurriendo desde hace cerca de cincuenta años. Cómo olvidar cuando se acompañaba a alentar al equipo del barrio.

Ha pasado tantos años y gracias al esfuerzo de un grupo humano sigue vigente este campeonato que este año ha sido denominado “Luis Enrique Luna Paredes” y en homenaje póstumo a Julián Núñez Córdova. Bien merecido por la trayectoria de ambos personajes en el mundo del periodismo deportivo. En el caso de Luis Luna en el periodismo en general hasta la actualidad.

Es importante también reconocer la persistencia del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú-Filial Iquitos, que contra viento y marea muchas veces han salido airosos para continuar organizando este evento deportivo infantil de gran valía para nuestra niñez.

Son exactamente 48 años nostálgicos para el público y para muchos jugadores que hoy bordean los 60 años y recuerdan que siendo niños pasaron por el campeonato de pelota de trapo en diversas canchitas de una ciudad no tan iluminada como ahora, donde se realizaban los partidos.

Cómo no recordar a las barras de madres y padres de familia que alentaban a llorar a sus hijos, aunque cabe recordar que es un juego deportivo donde los niños no deben recibir riñas despiadadas como también se ha visto o porque escapó un gol o porque siendo arquerito no pudo tapar pelota.

Esperamos que las reglas del juego se extiendan a las tribunas para que un deporte saludable no termine traumando de por vida a los chicos por adultos desubicados, que exigen demasiado, pero sobre todo los gritos y palabras hasta groseras. Este evento debe apuntar a la excelencia dentro y fuera de la cancha. Éxitos a todos.