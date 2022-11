Declaró Arthur Cruz Ochoa, jefe de la comunidad nativa huitoto- murui Centro Arenal.



Dio a conocer que, haciendo un gran esfuerzo, hace dos meses viajó a Lima a averiguar sobre el estado legal de la carretera que pasa por su comunidad. Carretera cuyo destino final será El Estrecho. Y que por ahora solo está el primer tramo, que es el puente Nanay y que concluye en la huerta de una casa.

“Nos recibieron asesores de congresistas, representantes del ministerio de cultura, de la defensoría del pueblo, a ellos les explicamos nuestra problemática. En una reunión participó el MTC y Provías, ahí nos dimos con una sorpresa.

Expusimos las afectaciones que tenemos como comunidad en Centro Arenal, estamos afectados por tala de madera, la deforestación, invasiones, tráfico de tierras, contamos con muchas amenazas de muerte y las autoridades no toman en cuenta esos asuntos.

Centro Arenal está afectada por dos vías, una que ya estábamos afectados por la carretera Bellavista Nanay, el 2do. Tramo. Pero en realidad hemos descubierto que hay otra vía que se llama: “Joaquín Abenzur” y que está categorizada por el Estado. Hay un convenio entre Provías y el gobierno regional y hasta les dan dinero para su mantenimiento.

Ese mantenimiento de Provías viene afectando con invasiones, tala, por eso pensamos demandar al Estado y pedir que se haga la Consulta Previa ya que nadie le ha dado consentimiento de categorización a esa carretera que pasa por nuestro territorio. Nosotros tenemos título de propiedad desde 1975 y no nos han consultado.

Y fíjense qué si no viajamos a Lima a indagar no nos damos cuenta del problema creado en Centro Arenal. Los responsables son del ministerio de agricultura ya que crean superposiciones dentro de nuestro territorio.

Agricultura, Provías, MTC de Loreto, ellos deben saber que para hacer una obra lo primero que deben ver es el catastro, ver por qué comunidades van a pasar etc.

No hacen eso y cuando hay problemas y reclamamos nuestros derechos, nos criminalizan por defendernos. No respetan el Convenio 169 de la OIT donde está la Consulta Previa” habló Arthur.