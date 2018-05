Argumentó María Huansi, gerente de tránsito, tras conocer que vecinos se oponen al cierre de sus calles.

Luego que hace unos días vecinos de la calle Ricardo Palma, cuadra cuatro, no dejaron ingresar a trabajadores de la empresa contratista “Vías Iquitos” para el cierre de la calle; ayer, en horas de la mañana, la situación volvió a repetirse en la calle Alfonso Ugarte, cuadra cuatro, los comerciantes y vecinos no dejaron que la empresa cierre la vía y se realicen trabajos de mejoramiento.

La funcionaria argumentó, “Pedimos compresión a los vecinos por los trabajo en las zonas asignadas, pues estamos interviniendo lugares por donde la empresa china pasó, subsanando errores por el bien de la comunidad. Recuerdo que la población pedía que se arregle las calles, ahora con este proyecto se está ejecutando; sin embrago, ahora muestran un comportamiento nada favorable para el desarrollo de la obra”, explicó Huansi.

La gerente contó que cuentan con un cronograma para intervenir las calles y trabajan la misma en coordinación con la gerencia de obras, el contratista y otros funcionarios de la comuna para sensibilizar a los vecinos por donde pasará el mejoramiento de las calles, el cual parece no estar resultando por la protesta de los vecinos.

Finalmente, María Huansi sostuvo que en los próximos días se seguirán interviniendo más calles y que esta vez se hará respetar el principio de autoridad, “la próxima instancia es solicitar el apoyo de la policía nacional para ingresar a trabajar, espero la total comprensión de mis vecinos y no llegar hasta ese extremo”, indicó.

(Ana V. Camus)