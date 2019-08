“Pedimos apoyo a Pluspetrol y nunca nos responde”

Mencionó el alcalde de Trompeteros Lorenzo Chimboraz.

Según dijo ayer en la reunión de los pobladores de Trompeteros, si no fuera por su compadre que lo llamó, jamás se hubiera enterado que estaban en Iquitos. Expuso la situación de la municipalidad de Trompeteros, agregando que hacía trámites para conseguir mejorar la situación del pueblo.

Terminó prometiendo que les apoyaría con sus pasajes de retorno a la zona, así como solucionar algunas necesidades urgentes de sus paisanos, para lo que pidió que uno de ellos haga el requerimiento correspondiente de manera formal ante la municipalidad y él poder hacer los desembolsos de apoyo social.

“Los ingresos económicos del canon, sobre canon, foncomun y tesoro público para los distritos, son pocos. El canon varía todos los meses, no es abundante desde hace años por lo que no podemos atender a las 39 comunidades del sector, como quisiéramos.

Con todo hacemos lo posible para conseguir presupuesto y así distribuirlo de la mejor manera. Pluspetrol, que es la empresa petrolera que está asentada en el Lote 8, no apoya. Cuando le solicitamos aportes como, por ejemplo, 600 galones de gasolina para recorrer el distrito, nos terminan dando 150 que no alcanza para nada.

Luego, desde el mes de febrero estamos pidiendo una excavadora para ejecutar la obra del relleno sanitario, tampoco nos escuchan y la insalubridad continúa por todas partes. Pese a que ellos por años están lucrando en el petróleo, no nos atienden con esos pequeños pedidos”, contó el alcalde.