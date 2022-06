Líderes amazónicos exigirán avances concretos y respuestas claras al Estado Peruano en torno a los procesos de consulta previa en los lotes 192 y 8



Los presidentes de la FEDIQUEP, FECONACOR y ACODECOSPAT han llegado a la capital después de días de viajes desde sus comunidades en el norte de Loreto. El motivo de su arribo consiste en exigir avances concretos y respuestas claras al Estado peruano en torno a los procesos de Consulta Previa en los lotes 192 y 8 y la Comisión Multisectorial de las Cuatro Cuencas.

Incumplimientos acumulados desde el 2019

Gran parte de los acuerdos de la Consulta Previa del Lote 192 (agosto, 2021) deben concretarse a través de grupos de trabajo con los sectores del Estado, sin embargo, el MINEM y la PCM no ha oficializado aún las resoluciones ministeriales correspondientes, lo que dilata el inicio de los cinco espacios de gestión conjunta: de infraestructura de salud, de afiliación SIS-ESSALUD, de agua y saneamiento, de educación y de titulación.

Por su parte, el Viceministro de Gobernanza Territorial, Jesús Quispe, se comprometió a visitar para fines de mayo la comunidad kichwa Doce de Octubre para la sesión de la Comisión Multisectorial de las Cuatro Cuencas (visita pendiente desde el 2019). A la fecha, no hay indicios del cumplimiento de este compromiso.

Entre las demandas más importantes de las federaciones indígenas también se encuentra la aprobación del Plan de Salud Intercultural 2022-2026 y su presupuesto, el cual fue anunciado como un gran logro del sector durante la cuestión de confianza. Para los últimos días de abril, en reunión con los apus, el Viceministro de Salud Pública Joel Candia aseguró para la semana entrante su aprobación, pero actualmente el sector señala que el retraso se debe a la falta de conformidad del MEF. Aunque los apus han solicitado una reunión urgente con el MEF, no han tenido respuesta hasta el momento.

Un contexto de riesgo para los pueblos

Recientemente se ha anunciado la pronta publicación del Decreto Supremo que autorizaría a Petroperu asumir las operaciones en el Lote 192. Por otro lado, en el Lote 8, el Plan de Abandono presentado por Pluspetrol ha sido desaprobado por evadir su responsabilidad sobre el daño ocasionado en territorio indígena. Dichas condiciones colocan a las comunidades en un contexto peligroso en tanto el gobierno continúa priorizando la agenda extractiva por encima de sus derechos colectivos.

El contexto actual del Lote 192 y 8 no coincide con las promesas de campaña de Pedro Castillo. Ante los ojos de las comunidades, el gobierno no parece preocupado en reparar la desconfianza histórica en el Estado, sino al contrario, lo va profundizando. (C. Ampuero)