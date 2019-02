A ritmo de mariachis y con un oso de peluche novia dio el “sí”

Un grupo de mariachis con instrumentos de cuerda y de aire, se bajaron por el puente del colegio CNI, ubicado en el distrito de San Juan, en Iquitos, entonado canciones de amor, y junto a ellos iba un payasito para pedir la mano a su novia un día antes del día de San Valentín. Las personas que pasaban por el lugar se mostraron sorprendidos por tamaño detalle.

El hombre sorprendió a su amada, no solo con un oso de peluche y un coro de mariachis, sino también con una gigantografía que decía: “cásate conmigo”.

Finalmente la novia enamorada, muy sorprendida y alegre por el la pedida de mano, aceptó y dio el “sí”. El payasito no pudo esconder su tremenda alegría y selló la pedida de matrimonio con un apasionado beso.

(C. Ampuero)