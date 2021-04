Pavimentan calle de familia del gobernador mientras a los asentamientos humanos los dejan en el olvido

Ni siquiera han podido entregarles las bolsacretos para rasantes adquiridas hace 2 años y que ahora están abandonadas en el COER.



“Así no juega Perú” dirían algunos. “Así juegan en Loreto”, dirían la mayoría al confirmar que muchas autoridades ponen por encima del bien común los intereses personales o el de algunos familiares cercanos.

Como parece ser el caso del actual gobernador Elisbán Ochoa Sosa, quien ha podido sacar mediante un consejo regional que no sabe debatir y prácticamente inexistente en la fiscalización de los recursos de Loreto; una obra por casi 10 millones de soles, en donde está incluido el pavimentado de la calle de su familia cercana.

Obra: “Mejoramiento calle Quiñones y los pasajes Miami, Gonzales Vigil, Bocanegra, Anaconda, Las Palmeras y Psje. E del distrito de Iquitos”. Obra a precios unitarios (9 millones 300 mil soles) y casi seguro que mediante ejecución directa. A la empresa cuyo nombre no colocan en el cartel lo cual es obligatorio, le han dado 300 días calendario para acabar, casi un año.

La obra va avanzando y los vecinos felices, más los familiares del gobernador. Siendo la otra cara de la moneda, la desesperación de los ciudadanos del asentamiento humano “Glenda Freitas” y otros que se ubican en zonas inundables. Ahora están con el agua “al cuello” y como todos los años, nunca les entregaron las bolsacretos para que hagan su rasante.

Las bolsas invadieron la sede del gobierno regional y el clima de intenso sol y lluvia, se encargó de maltratarlas. Luego llevaron una buena parte al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), ubicado por la carretera Iquitos Nauta donde también se han llenado de maleza, aguas estancadas y sol fuerte que las pudre. ¿Hasta cuándo Loreto botará millones de soles como si fueran billetes inservibles del juego “monopolio”?

Hasta que las autoridades de control y sanción se pongan los pantalones con sanciones ejemplares para los responsables, de lo contrario el mal ejemplo seguirá campeando y así las futuras autoridades seguirán haciendo lo mismo.

Obra: “Construcción de sistema de levantamiento (rasantes) en la vía de acceso del asentamiento humano Glenda Freitas”. Ejecución presupuestaria directa. Un plazo de 150 días calendario a un monto de 4´150 mil soles. Dice el cartel a punto de caerse ya que fue colocado en el año 2019, por la zona del puente.

¿Y qué han hecho con ese presupuesto? ¿Por qué la obra de la calle de los familiares del gobernador va viento en popa y para la gente cuyas casas están inundadas ni siquiera les han dado los bolsacretos, estando compradas desde el 2019?

“Loreto compromiso con todos”, dice el eslogan de la actual gestión. ¿Qué todos? Eso no es real y acá solo les hemos mostrado un punto de lo que viene ocurriendo en la actual gestión regional.

(Luz Marina Herrera Lama).