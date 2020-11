Paty Pérez juramentó como secretaria general Sutramun San Juan

“Trabajaremos para que nunca mas sea secuestrado el sindicato dijo”



En horas de la mañana del sábado 14, juramentó la nueva secretaria general del sindicato de trabajadores de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, Bachiller en Derecho Igrid Patricia Pérez Fernández, ante la presencia de un nutrido grupo de trabajadores municipales e invitados de las comunas de Punchana,Maynas y Belén.

Fue el regidor de la MDSJB, Dr.Juan Manuel Polanco Díaz, en representación del alcalde de la municipalidad sanjuanina, quién tomó juramento a la nueva secretaria general Paty Pérez, que estuvo en la mesa de honor acompañada, por el secretario general del SUTRAMUN MAYNAS Eduardo Vásquez Vásquez y el Presidente de la Federación de Trabajadores Municipales de Loreto – FETRAMUN Loreto, Tomás Texeira Soplín; también acudieron los representantes de los trabajadores de la municipalidad de Punchana y Belén.

Paty Pérez, tras juramentar a los miembros de su directiva en pleno, puntualizó, que van a empezar el trabajo de mucha “como debe ser”, entablando diálogo con el jefe del pliego “que ha mostrado buena disposición de trabajar en unidad con el sindicato, por el bien de los trabajadores afiliados, por quienes nosotros, vamos a velar por sus derechos, olvidándonos del secuestro del sindicato de parte de los anteriores dirigentes, Ya que desde el 2012 no hemos tenido negociaciones colectivas, ni mejoras económicas. Nunca más arreglos bajo la mesa para unos cuantos “ aseveró la dirigente.

El representante del alcalde, regidor Polanco Díaz, se ofreció ser el nexo para el diálogo con el alcalde “no duden en tocar la puerta del alcalde para dialogar, me comprometo en ser el puente del diálogo en beneficio del trabajador, no busquen el divisionismo, trabajen para todos los que votaron y los que no votaron por ustedes” acotó.

Mientras que el Sr. Eduardo Vásquez Vásquez, dirigente laboral de Maynas sostuvo “ Estamos aquí respaldando a una mujer valiente, que ha decidido ser la secretaria general del sindicato, porque somos testigos del aviso del ex alcalde Pancho Sanjurjo en San Juan, que generó divisionismo, con dirigentes que secuestraron el sindicato para trabajar a espaldas de los trabajadores, quitándoles beneficios y trazando regalías solamente para ellos. Eso es traición a la clase trabajadora. Con la señora Patricia, el sindicato de San Juan recupera la esperanza y la dignidad del trabajador municipal sanjuanino, y en su intención de trabajar por los derechos de todos los afiliados, le apoyaremos, y le transmito la felicitación del secretario nacional de sindicatos ediles, compañero Alberto Campos, que estará atento a lo que pase en este sindicato” culminó.