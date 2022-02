“Me siento orgullosa, feliz que Iquitos, mi isla bonita, cuente con instalaciones tan modernas que nos da total seguridad”, “he conocido varios terminales en otros países, pero creo, y lo digo sin temor a equivocarme que este es el mejor”, “viajo por primera vez a la frontera y que bueno que sea utilizando una terminal tan amplia y moderna”, fueron algunas de las palabras de los pasajeros que utilizan las instalaciones de la Terminal Portuaria de Pasajeros de Iquitos.

Los pasajeros que embarcan y desembarcan de la Terminal se muestran satisfechos no solo por las instalaciones, sino también por el servicio que reciben del personal que está bien preparado para la atención al público usuario. “Venía un poco nerviosa porque viajé por primera vez sola y no sabía como sacar mis maletines que pesaban un poco, pero gracias a los chicos de la terminal que me apoyaron, me quedé tranquila”, señaló Doña María, una pasajera del Ferry.

Por su parte en Gerente General de ENAPU Sr. Luis Zuazo Mantilla, afirmó que La Terminal Portuaria de Pasajeros de Iquitos ofrece Modernidad, Seguridad y Tarifa económica.

Explicó que la Moderna y Novedosa Terminal Portuaria de Pasajeros, cuenta con un patio de comidas, una zona de estacionamiento para vehículos, sala de espera, un pequeño anfiteatro, oficinas administrativas, y áreas para Migraciones, SENASA y Dirandro. “Así como hay protocolos en el Aeropuerto, en nuestra Terminal también se aplica, en esta época de pandemia el protocolo de Bioseguridad de respeta estrictamente”, afirmó Zuazo Mantilla.

El Alto Funcionario detalló que la novedad de estas instalaciones es el Puente Basculante, que en caso crezcan o bajen los ríos se ajusta automáticamente y se va moviendo de arriba hacia abajo o viceversa, según sea el caso, lo cual beneficia y asegura la operatividad durante todo el año.

Remarcó que la tarifa de S/8.50 que se aplica a partir del 1 de febrero es totalmente económica y está al alcance de todo tipo de usuario, el mismo que podrá hacer uso de la infraestructura diseñada con la visión Puerto Ciudad.

Zuazo Mantilla señaló que La Terminal Portuaria de Pasajeros de Iquitos, cuenta con tres condiciones fundamentales; predictibilidad que tiene que ver con la hora exacta de salida y llegada de las embarcaciones, confort para el pasajero y la seguridad al momento de embarque y desembarque.