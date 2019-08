Parte de audios donde hablaría vicegobernador de Loreto

Tema se verá en la primera sesión ordinaria del consejo regional (5 de setiembre), ésta será intensa y decisiva para el futuro político de varios.

A medida que van pasando las horas, siguen llegando más audios de los 17 a exponerse próximamente. Éstos deben ser sometidos a un PERITAJE ya que los diálogos fluyen en dos ambientes; uno abierto donde la voz del vicegobernador podría decirse que es al 100% real y otros diálogos en ambientes cerrados, donde quien habla lo hace de manera acartonada, como leyendo un papel e incluso tartamudeando en una de las palabras expuestas. En todo caso la fiscalía tendría que determinar cuáles serían y cuáles no, sin son todos o no y cuáles podrían tener contenido incriminatorio.

AUDIO:

“Sabes qué señor, el material ya no abre en ninguna de las memorias que copiamos la información, la verdad este tema me preocupa sobremanera, por favor en sus manos está que lo resuelva. El licenciado lo está esperando por su oficina solucione porque la gente ya se quiere poner brava contigo…usted y no dudo de su honorabilidad (honorabilidad con esta palabra tartamudea como si alguien estuviera leyendo un guión), en su lucha contra la corrupción”, se escucha.

Parte de lo que serían 17 audios con los que ya contaría la consejera regional Janeth Reátegui, quien en estos momentos debe estar por Indiana y Mazán.

Los mismos donde se escucharía la voz del vicegobernador de Loreto Andrés Ferreyra Macedo, que se darían a conocer en su integridad en la sesión ordinaria del día 5 de setiembre.

1.-“Ta saben lo que ha hecho el bocón de Fernando Silva, el abogado, nosotros tenemos ahorita una señora que nos va proveer pasajes para que vengan las delegaciones de la orquesta Karibeña, Saperoco, puta el cojudo se ha ido y ha pedido 2 mil soles a la señora en la agencia, ha mandado a su mamá a sacar la plata, tá estoy más indignado, así que ya le metimos un memo, mañana lo saco de la oficina porque es el colmo ese huev…está tomando mi nombre para sacar dinero, está cojudo…

2.-“Señor, muchas gracias por cumplir tu palabra yo como Andrés y los que están detrás de mí te agradecemos, te agradezco de corazón, nosotros ya manejaremos el material para sacar cuanto antes a estos insectos del poder que tanto mal están haciendo a Loreto. No solo yo, sino Loreto te agradece, señor”.

3.-“Amigos, compañeros de esta jornada, la verdad es que vamos a tomar decisiones drásticas al asumir el cargo, Rafael Pezo y toda su gente va aalir del gobierno inmediatamente, están sus sobrinos, hijo, nueras, yernos, todos van a salir de gestión, especialmente el gerente Danilo Tello Pezo, sobrino del director. Sacar a esa gente directamente, todos serán cortadas sus cabezas en el acto al asumir nosotros el cargo”.

4.-“El día martes estaremos reunidos todos esperando el material, en verdad señor yo le digo juntos usted y toda la gente vamos a ser parte del poder y finalmente vamos a sacar adelante a Loreto, esperamos el material señor”.

5.-(¿?)…”pidió por encargo y había una persona de tesorería, que era la que iba a recibir la plata, …manejo plata así sea un nombrado, Elisbán ha observado esa vaina y ahora está pidiendo que él va a poner el nombre de la persona que le va a dar la plata por encargo, de frente ha dicho “noo nooo”, él ni siquiera firma nada, sino simplemente porque se enteró, dijo “no no nono paren esa vaina, no tiene que ser gente de Andrés sino gente mía”, así que esa vaina ha cambiado…y la verdad…gente de tesorería.

Y dos, a raíz que ha declarado el tema de Abarca ha comenzado a hacer una serie de movimientos en el tema de Abarca y definitivamente entones ha dicho ver cómo procede…Abarca dentro del gobierno regional…CONTROL DE MEDIOS y toda esa figura, porque según él SEGURIDAD NACIONAL ESTÁ MANDANDO ABARCA a su lado para que lo cuide…”.

6.-“Señor, mañana a la una en punto el licenciado B te va dar 100 lucas más en el restaurant (–tan tan) del Real Plaza de Salaverry, por favor no se olvide del material”.