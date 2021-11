Publicidad

Apus de diversas comunidades emiten pronunciamiento:



“Los Apus de las comunidades indígenas confederados en los “7 PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS DISTRITOS DE MANSERICHE Y MORONA” de los pueblos “Awajun, Wampis, Chapra, Kandozi, Achuar, Shawi y Kukama Kukamilla” nos auto convocamos a un paro indefinido contra el incumplimiento Institucional de la Presidencia de la PCM, conforme al “Acta de Instalación (…)” de la Comisión Multisectorial – PCM, del 22 de setiembre del 2021, firmada en el marco de la R.M. Nº 206-2021-PCM.

El mensaje que el gobierno transmite a las comunidades indígenas de Loreto es la del “chantaje, la extorsión, la amenaza, la mentira, la manipulación” y sobre todo inyección de dinero en publicidad engañosa, como mecanismos válidos para sentarse en la mesa y decidir el destino de miles de peruanos indígenas que por décadas venimos padeciendo las consecuencias de la pésima administración de los recursos.

En ese sentido, desconocemos a presuntos dirigentes o asesores indígenas de la ONG PAAP, no son nuestros dirigentes ni asesores, nadie los eligió. Entendemos el reclamo de algunos sectores de la población afectada por la actividad de hidrocarburos porque compartimos su sufrimiento, pero también instamos al Ejecutivo que identifique correctamente a los actores en cada territorio indígena y dialogue con los legitimados por comunidad afectada, o en todo caso que digan a cuántas comunidades afectadas representa el PAAP.

Estamos cansados de los totalitaristas, de quienes se atribuyen representación sin que nadie los haya facultado. En consecuencia, nuestras bases no forman parte del PAAP, no son nuestros asesores ni dirigentes.

Por ello, emplazamos a que en un plazo de 5 días, la segunda institución más importante del Ejecutivo, la presidencia del Consejo de Ministros, Premier, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin, los ministros de: Transportes y comunicaciones, Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Energía y Minas, Vivienda Construcción y Saneamiento, y de Desarrollo Agrario y Riego, cumplan con su compromiso institucional de asistir a la capital de la Provincia Datem del Marañón conforme al “Acta de Instalación (…)” de Lima 22.09.21, a dialogar con las autoridades municipales, las comunidades indígenas, las federaciones y la sociedad civil, de lo contrario, retomaremos nuestra protesta en nuestros territorios, Estación 5 y 4.

Teniendo como única plataforma de lucha se cumpla con: