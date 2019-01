Las organizaciones FENARA, ORPASY, CHAPISHIWAG y FENAM, en protesta desde el domingo

Entre las principales demandas la situación crítica del Oleoducto Nor Peruano

Seguridad jurídica a los territorios integrales de los pueblos y remediación efectiva e integral

Se inició una nueva protesta de pobladores indígenas, esta vez del pueblo awajun, y reportes de la zona indican que han cerrado la carretera que conecta Saramiriza con Bagua, hasta donde llegó una comisión de avanzada de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, para sostener una primera conversación.

El lema awajun es “Defensa territorial-Manseriche” y han entregado a los comisionados de la presidencia del Consejo de Ministros su plataforma de demanda de derechos.

Las organizaciones manifestaron que la situación de la actividad petrolera es crítica y demandan una discusión a un nivel muy alto, donde deberán debatir políticamente la problemática y no tratar de minimizar ni desviar el tema.

Precisaron a través de una plataforma virtual de “Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera” que sus principales demandas son: La situación crítica del Oleoducto Nor Peruano, seguridad jurídica a los territorios integrales de los pueblos, remediación efectiva e integral.

Además compensación económica en planes de inversión (casi 50 años de explotación y se reportó más de 30 mil millones de dólares), el mismo que nunca se revirtió a la zona.

Reclaman una ley especial de redistribución del canon petrolero a los distritos y provincias donde se ubica la actividad petrolera. Que la Ley de Hidrocarburos garantice derechos a los pueblos indígenas, respetando la consulta previa. Derecho de servidumbre en el circuito del ONP.

Consideran que el Estado pretende seguir explotando petróleo en la Amazonía, sin respetar la decisión de los pueblos y que esta actividad ya no puede seguir desarrollándose violando los derechos, sin garantías. Es por ello que muchos pueblos ya se viene oponiendo a esta actividad porque solo reciben impactos negativos: la contaminación.

El pueblo awajun, señalan, se han declarado en movilización y paro indefinido hasta que el gobierno central decida debatir políticamente la agenda que plantean. (Diana López M.)