Paralizan obras por falta de pago

Consorcio adeuda a obreros hace dos meses

Un grupo de trabajadores paralizaron la obra que se viene ejecutando en la calle España, ubicado en el Asentamiento Humano Inka Manco Kali, en el distrito de San Juan Bautista, debido a que el consorcio del mismo nombre, les viene adeudando dos meses de pago.

Los vecinos señalaron que a los empresarios poco o nada les interesa la situación en la que se encuentran los obreros. Sin embargo, esta paralización perjudica a los pobladores de esta zona que se encuentra completamente en un caos.

Las aguas estancadas se han convertido en foco infeccioso del dengue y la malaria.

El lugar se ha vuelto intransitable, porque no pueden sacar sus vehículos para poder salir a la carretera.

Incluso hay una vecina que durante los dos meses estuvo vendiendo comida a los obreros que trabajaban en este lugar. A la señora le deben 800 soles por el concepto de desayuno y almuerzo, los trabajadores señalaron que no pueden pagar porque la empresa tampoco les paga.

Otros perjudicados son los vecinos que viven por la zona, quienes también trabajaron en dicha obra. Solo esperan que la empresa cumpla con ellos y puedan continuar con el trabajo que aún no ha sido concluido.