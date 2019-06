Paralizan Estación 01 del oleoducto Norperuano

Pobladores exigen que la empresa petrolera Pluspetrol cumpla con los acuerdos firmados del acta del 17 de diciembre del año 2017

Pobladores de la comunidad nativa San José de Saramuro ubicado en el distrito de Urarinas en la Provincia de Loreto-Nauta, decidieron tomar una acción de fuerza desde las 00 horas del día de ayer, obligando a paralizar las actividades en las instalaciones de la Estación 1 del oleoducto Nor peruano que se encuentra operado por la empresa Pluspetrol.

Los pobladores exigen que la empresa petrolera Pluspetrol cumpla con los acuerdos firmados del acta del 17 de diciembre del año 2017 que se realizó en la reunión de diálogo intercultural en Saramuro.

Mientras tanto, los manifestantes se mantendrán firmes en sus exigencias como el pago de derecho de servidumbre, y afectaciones provocadas por la actividad petrolera, ya que se sienten burlados varios años porque no hay desarrollo en la comunidad en los diferentes aspectos como salud y educación.

Se conoce que un grupo de efectivos policiales llegaron desde la ciudad de Iquitos y Nauta hasta el lugar de conflicto.

(C. Ampuero)