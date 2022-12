Opinó el reconocido antropólogo Alberto Chirif, en torno a la coyuntura política social del país.

“La antropología analiza las culturas y las sociedades humanas en su diversidad, sus complejas y múltiples formas de organización, así como sus tensiones y conflictos. En ese sentido, analiza cómo la cultura y las relaciones sociales que supone nos construyen como seres humanos” se dice de esa ciencia.

Es por ello que entrevistamos al reconocido antropólogo Alberto Chirif, quien por años vive en Loreto y, por lo tanto, analiza cómo se va desarrollando la cultura de esta región y del país.

“Estamos frente a una situación extremadamente tensa que se ha salido del cauce, se ha ido de la mano, hay demasiada violencia. Entre las personas que protestan hay probablemente diversas opciones, condiciones.

Por un lado, un sector fuerte que da origen a toda la movilización que son los que se sienten ofendidos por la manera como han tratado a Pedro Castillo. Y por la destitución porque finalmente ellos votaron por Pedro Castillo y desde el comienzo se le empezó a sacar al personaje elegido y al hecho que ellos hayan votado por él.

No hay que olvidar lo que ha dicho Vargas Llosa. Declara que la democracia está bien, pero hay que votar bien. O sea, para Vargas Llosa, el que no vota por quien él cree, está votando mal. Eso es un insulto, hay un gran sector que inició toda la protesta, que está por esa opción.

Hay otra posición política de grupos más violentos, tanto de la derecha e izquierda y finalmente cuando la protesta se sale de control, también hay un factor delincuencial. No hay que olvidar lo que pasó en Iquitos el 24 de octubre de 1998, en el marco de la firma del tratado de Itamaraty.

Creo que la señora Dina Boluarte, no tiene la capacidad de control. Me parece que ella ha entregado el espacio a las fuerzas armadas que están cometiendo barbaridades, hay una cantidad de personas que han fallecido y eso es peligroso porque está demostrando que quienes están actuando son los militares, no la sociedad civil” declaró Chirif.

¿Qué salida le ve a este problema?

-Es urgente convocar a nuevas elecciones, que se allanen todos los caminos para que haya nuevas elecciones. Encontrar un mecanismo modificatorio, no podemos tolerar que este tipo de desmadres sucedan en el país cada cierto tiempo y cada vez más frecuentes. Estamos en una crisis continua desde hace unos 15 años.

Hay algunos avances en cuanto a un referéndum, modificar la Constitución, no puede ser que gente que está enjuiciada y hasta sentenciada, finalmente siga postulando a cargos públicos de importancia. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y armar una propuesta de país, que sea por la paz y por la igualdad de la población.