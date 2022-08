Opinó el presidente de ORPIO Beltrán Sandy Tuitui, hijo de la etnia Kichwa.



Lo dijo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. “Desde la Amazonía peruana reafirmamos y confirmamos los derechos de los pueblos como una organización indígena. Es un día especial para todos nosotros. Un día de alegría y al mismo tiempo de tristeza” expresó Beltrán.

¿Por qué de tristeza?

-Es que recordamos a muchos hermanos indígenas defensores de los derechos de nuestros pueblos y del medio ambiente. Ellos fueron asesinados por ejercer la defensa, eso es muy penoso para todos nosotros. Un homenaje grande para todos ellos.

Hasta ahora el gobierno no puede atender a las comunidades indígenas sin que antes no haya habido luchas, que corra sangre o encarcelamiento de nuestros hermanos. Y ni siquiera atiende al 100%, solo hacen reuniones y reuniones.

Después de diálogos se logró el Fideicomiso Indígena, pero no será administrado por las comunidades que saben sus problemas, sino por las municipalidades que en muchos casos estuvieron de espalda a la lucha indígena. Por eso enviaremos un pronunciamiento al congreso. Se tienen que hacer modificaciones.

¿Qué opina de la paralización de la extracción petrolera en el Lote 8 y 192?

-Nuestra visión es que no queremos que haya conflictos sociales por el tema de la actividad de hidrocarburos. Eso ha traído muchos problemas sociales, encarcelamientos, denuncias, no queremos que siga pasando eso. Por eso queremos hablar con el presidente de la república, para poner fin a este problema que viene ocurriendo en la Amazonía.

Muchos dicen que los indígenas impedimos el desarrollo cerrando los pozos petroleros, los ríos y carreteras. Nosotros como indígenas no estamos contentos con los abusos y el abandono de nuestros pueblos.

Olvidados completamente a pesar que tenemos riquezas como el petróleo en el subsuelo que lo saca el gobierno a través de empresas. Siendo que en las comunidades aledañas a los lotes no hay desarrollo sostenible hasta el momento.

Hace 4 días he viajado al río Chambira, me trasladé al oleoducto que queda por la zona del Lote 8/Saramiriza donde el año 2013 hubo un derrame petrolero. Fue por la comunidad “Unión”. He traído una evidencia de la contaminación que ha quedado ahí.

(Dice Beltrán a la par que desenvuelve una especie de juane para mostrarnos un pedazo de lodo contaminado).

Hemos traído esta evidencia, es barro del aguajal. Si lo colocamos en un recipiente con agua va a flotar el petróleo, el barro está contaminado. Cerca al derrame y dónde está este barro, está una cocha que tiene peces y éstos se alimentan de ahí. Es una contaminación grande.

Si bien es cierto hicieron remediación, pero quedó la contaminación, es un lugar muerto. Mete su mano y flota el barro con petróleo. Todo esto es una injusticia para las comunidades por descuido de los gobiernos, de las petroleras que han ocasionado derrames.