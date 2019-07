Luis Pinedo Piña, director de la DRE Loreto.

En el encuentro entre autoridades y organizaciones indígenas promovido por la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional de Loreto, estuvo presente el director regional de Educación, Luis Pinedo Piña, quien se dirigió a los participantes tocando temas fuertes del sector.

“He podido escuchar de cerca la problemática de las comunidades en una reunión con autoridades y apus de las cuatro cuencas, que para nosotros no es nada nuevo porque son problemas que se repiten año a año y que necesitan ser atendidas por las autoridades”, comentó Pinedo Piña.

“Nosotros estamos buscando siempre un acercamiento hacia ustedes para desarrollar relaciones horizontales que nos ayuden a solucionar los problemas y hay que comenzar a trabajar en estrecha coordinación que nos va a llevar al éxito”, dijo el director de la DRE Loreto.

“Hay puntos críticos en nuestra gestión, en la gestión de la UGEL Nauta, hay conflictos que revientan por aquí y generan retrasos en el cumplimiento de metas. Hay situaciones difíciles que afrontamos en el tema del comportamiento de muchos de los maestros. Y no digamos maestros sino personas que se contratan para trabajar desarrollando labores de maestros, pero no son maestros.

En las comunidades generalmente están trabajando personas que no tienen formación pedagógica, ante la necesidad y por la carencia de maestros titulados se les contrata para que desempeñen labores de maestros.

Esto genera todo un problema de mal comportamiento, de rompimiento de relaciones con la comunidad y abuso del poder ahí, todo tipo de faltas y delitos que son condenables y que solamente se pueden frenar cuando trabajamos estrechamente con ustedes”, dijo a los y las representantes de comunidades nativas.

“Estamos en ese proceso de acercarnos a ustedes, de visitar las comunidades, que se nos hace difícil porque no hay presupuesto. Creo que juntándonos y haciendo uso del presupuesto de manera óptima creo que podemos llegar y solucionar estos problemas. Me comprometo a evitar todo acto de corrupción al más alto nivel”.

(Diana López M.)