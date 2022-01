Dice el consejero regional Carlos Sandi Maynas, pese a estar con fiebre acude a las sesiones, lo que no hacen otros que están sanos.



Los dos últimos meses el mencionado consejero los ha pasado mal de salud. En la última sesión incluso estaba con fiebre, pero como muestra de responsabilidad estuvo presente. Lo que otros no hacen.

“Yo para este año 2022 quiero pedir a las autoridades de salud que no se olviden de nosotros. Si acá en Iquitos no hay medicamentos para las enfermedades, ya se imaginan como la pasamos en las comunidades al interior de la región. Y no solo para combatir el covid, la influenza que también ha llegado. Para todo, la malaria, dengue, hepatitis, para todo nos falta.

Los hermanos siguen luchando y viviendo gracias a los medicamentos naturales, ancestrales, el Estado no llega allá. Ese es el gran problema que pasa en las comunidades y pueblos indígenas que siguen clamando atención, que siguen clamando justicia.

Esperamos que para el año 2022 el gobierno regional y central, preste más atención a las comunidades porque el 2021 y el 2020 fue muy lamentable. Este 2022 pido que Dios nos proteja más que las autoridades, porque éstas se olvidan de los pueblos indígenas” habló claro Sandi.