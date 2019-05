“Paneles solares no solucionarán problema energético en Loreto”

Afirmó el presidente Cámara de Comercio, Mario Ríos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Mario Ríos Espinoza, participó en la Mesa Técnica sobre las alternativas para el desarrollo energético de Iquitos y Loreto, señalando que la propuesta de la energía fotovoltaica, a través de paneles solares, presentado por el Ministerio de Energía y Minas, no será la solución, ya que la calidad de la radiación en Loreto no es estable todo el tiempo.

“La energía en Loreto se debe generar a través de una hidroeléctrica o continuar con el tendido eléctrico…, la energía fotovoltaica no es viable porque la calidad de la radiación no es la adecuada, llegamos a 4.25 solo un mes, luego estamos muy por debajo de eso, estaremos constantemente con el problema de inestabilidad, por eso el gobierno central debe fijarse más en una solución integral que nos permita marcar la ruta hacia el desarrollo de nuestra región”, dijo el presidente del gremio empresarial en Loreto.

En la reunión realizada ayer en la sala de juntas del Gobierno Regional de Loreto, estuvo presente el gobernador Elisbán Ochoa; la viceministra de Energía, Patricia Elliot; el congresista Juan Carlos Del Águila; así como el director de la Cámara de Comercio de Loreto, Ricardo Boria, quien dijo que la generación de energía, a través de paneles solares, es una buena alternativa, pero como una segunda opción, no como la principal generadora.

“Debemos tomar en cuenta que la vida útil de un panel es de 30 años, eso quiere decir que se deberán renovar, el reciclaje es sumamente difícil y su transporte muy complicado, por lo que más seguro terminarán en el río como muchos residuos sólidos actualmente”, señaló el empresario Ricardo Boria.

Tras escuchar las opiniones de los representantes de diversas instituciones participantes, se acordó realizar la siguiente reunión mañana viernes 31, a las 10 de la mañana. (R. Graicht)