Expresó el director de salud Segundo Pinillos, en torno a la problemática existente en el área de cuidados intensivos.

Ayer se expuso la decadencia de los aparatos vitales colocados en UCI para salvar vidas como ventiladores mecánicos y monitores, que ahora están arrinconados sin un arreglo inmediato, lo cual expone la vida de cientos de loretanos, así como a los propios profesionales que laboran en esa área.

Sobre la preocupante realidad se entrevistó al director de salud, Segundo Pinillos.

“De forma inmediata se ha dicho que hay que cotizar y dar la garantía a quien pueda proveer el arreglo de esos aparatos, que les cancelaremos de manera rápida a fin que esos aparatos vuelvan a dar el servicio de manera óptima a los pacientes que más lo necesitan.

Respecto a otros que ya los están arreglando y que no entregan por temor que no les cancelen, les damos nuestra palabra que se les pagará prontamente. Hay garantía que nosotros vamos a cancelar de forma rápida, urgente, por lo que les pedimos a los proveedores que hayan retenido los aparatos por falta de pago, que los entreguen porque les pagaremos” respondió el director.

De otro lado, director de salud, ¿qué pasó con la designación veloz de un profesional en el centro de Bellavista Nanay y luego se le sacó para colocar a otra profesional?

-Hubo la necesidad que los gerentes tengan participación y que se involucren en la gestión, por eso procedimos a dar confianza a cada uno de ellos, como en Bellavista Nanay. Pero posteriormente vino un documento firmado por el jefe del ACLAS que tiene el control para designar o cambiar a los gerentes y nos acogimos ello.

Se les dijo que tenían que presentar un escrito con el acuerdo y propuesta para el cargo, entonces designaron a la Lic. Enf. Clara Bustamante. Así que no dilatamos más y procedimos al cambio. Esto a petición del ACLAS que por Ley le corresponde.

DENGUE EN SARAMURO…

Mencionó lo siguiente: “Los casos están completamente controlados. Hace 8 días viajó un equipo de profesionales médicos, de fumigación para reforzar el trabajo ya que también es una preocupación del viceministro de salud.

Hace tres días tuvimos acá una reunión con los dirigentes de Sarmuro y con representantes de Petroperú para tratar de resolver el problema. No hay energía eléctrica para poder procesar las muestras de sangre. Petroperú que es quien abastece de energía la zona, había tomado precauciones debido a que no había garantías para su personal. El descuido en salud se ha dado durante muchos años y ahora se tiene estas situaciones como resultados.

Se ha enviado a médicos de manera urgente para que vean el tratamiento. Son 10 casos de dengue detectados, dengue hemorrágico no. Otros son casos febriles. Con Petroperú y los dirigentes se llegó a varios acuerdos. Unos dirigentes viajaron a Lima para que den celeridad a las promesas hechas en ese nivel. Se ha priorizado la contratación de 4 personas técnicas en enfermería que residen en el lugar, eso a petición de la población” concluyó el director de salud.