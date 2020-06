Padres denuncian presunta negligencia

Tras la muerte de su hija de tan solo dos años de edad

Wilkler Ruiz Curico (31) y Jenlly de la Cruz Guzmán (32), no podían creer que en tan poco tiempo estarían velando a su última hija de dos años de edad luego que falleciera producto de un fuerte cuadro de neumonía.

Los restos de la pequeña fueron velados en su vivienda ubicada en la avenida La Participación cuadra 12, en el distrito de Belén.

Según los padres de la menor, no les quisieron atender desde las 6 de la tarde del último sábado en el Centro de Salud de San Juan, tampoco en el Hospital Apoyo Iquitos ni mucho menos en el Hospital Regional de Loreto, falleciendo la niña el último domingo a las 2 de la tarde luego de haber pasado varias horas por estos establecimientos de salud.

El padre de la menor dijo que tras no ser atendido en los hospitales, finalmente trasladó a su pequeña hasta el centro hospitalario Kanatari, donde lamentablemente no resistió y falleció.

“Hice de todo para que atiendan a mi hija y los médicos puedan salvarla, pero de nada sirvió, mi hija poco a poco se estaba muriendo; primero le llevé al Centro de Salud de San Juan, les digo la situación en la que se encontraba, me dijeron que la lleve al hospital Iquitos, allí los médicos me dijeron que no pueden hacer nada y que la lleve el hospital regional. Cuando llegué a este hospital, los médicos me dijeron que la regrese al hospital Iquitos, así estuve llevándole a mi hija de hospital en hospital desde el día sábado hasta el día domingo, día que lamentablemente mi hija falleció. Sé que nadie me va a devolver a mi hija, a pesar que la vieron que se jalaba la respiración, solo era cuestión que la atiendan, pero no hicieron nada, ahora estamos velándola y todo esto me duele. No sé qué hacer, la indolencia de los médicos realmente no sólo mató a mi hija, sino también a nosotros en vida”, contó entre lágrimas el progenitor.

Los restos de la menor fueron enterrados en el cementerio jardines de San Juan, en medio del llanto y el dolor.

