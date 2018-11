Señalaron que no dejarán que sea inaugurado

Quemaron llantas y bloquearon la vía. Un grupo de padres de familia se mostraron molestos porque supieron que el día de ayer en horas de la mañana el alcalde de San Juan, Francisco Sanjurjo, iba a entregar la obra del colegio “Los Delfines”, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre, en el km 09 de la carretera Iquitos-Nauta.

Fue así que los padres de familia se organizaron, pero, al parecer, no hubo mucha convocatoria y el número no superó las 10 personas. Sin embargo, hicieron sentir su voz de protesta, señalando que no permitirán que el alcalde de este distrito entregue la obra.

“Nosotros los vecinos siempre vamos a estar unidos, para no permitir este tipo de arbitrariedades, especialmente del alcalde Sanjurjo, que dicho sea de paso, se llena la boca diciendo que este colegio es una obra emblemática, no es una obra emblemática, porque es una obra inconclusa, no está terminada, no tiene los baños terminados. Si viene la población estudiantil a este lugar, más los profesores y el personal administrativo, a dónde van a salir los desperdicios de toda la población estudiantil y docente de este colegio. Entonces, por eso nosotros los pobladores, estamos unidos para no permitir la entrega de este colegio al pueblo, porque una vez más es una obra inconclusa”, sostuvo Samuel Tamani Bernuy, padre de familia de este plantel.

Por otro lado, se conoció que el alcalde de este distrito, Francisco Sanjurjo, no hará entrega de la obra de este colegio, debido a que falta subsanar algunas observaciones, y por fuente del municipio de San juan, se supo que cuando todo esté subsanado y completamente en buen estado, recién inauguraran dicho plantel.

(C. Ampuero)